Estos son los 7 carnets que más "rentan" a los jóvenes madrileños: ahorro en viajes, cultura, ocio y salud

Dicen que cuando se es joven sobran las ganas de comerse el mundo. Sin embargo, hacerlo no siempre depende solo de la energía o del deseo de viajar y disfrutar del tiempo libre. El precio de los vuelos, las entradas a museos, los libros y muchas otras actividades no dejan de subir, y se alejan cada vez más de la capacidad adquisitiva de los jóvenes.

Por eso, hoy te traemos siete carnés recomendados por la cuenta oficial de Juventud de la Comunidad de Madrid que te van a "rentar". Y es que aunque no todos son gratis, estos carnés prometen devolver su coste "multiplicado en descuentos de viajes, cultura, ocio y salud".

Carné Joven: gratuito y válido hasta los 31 años

El Carné Joven de la Comunidad de Madrid es un documento gratuito que pueden solicitar los residentes de entre 14 y 30 años, y que puede obtenerse a través de la red de oficinas de la Comunidad de Madrid o solicitarse online. Este carné, que expira al cumplir los 31 años, es válido en toda España y en más de 37 países europeos.

Si se solicita online, se obtendrá una versión digital. Si se desea obtener la tarjeta física se deberá visitar uno de los Puntos de Emisión. / Ayuntamiento de Madrid

Entre sus principales ventajas se incluye el ahorro en transporte en compañías como Renfe o Alsa; el ahorro en ocio y cultura, con entradas reducidas o gratuitas en cines, teatros, museos y parques de atracciones; en deporte y aventura, con precios especiales en gimnasios, alquiler de material y albergues; así como en restaurantes y compras. Además, este carné incluye un seguro gratuito de asistencia en viajes con cobertura internacional.

Carné Único de Bibliotecas: gratuito y con descuentos en teatro

Este carné es gratuito y permite acceder al préstamo de documentos y otros servicios de las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid (incluidos los bibliobuses, el bibliometro y la telebiblioteca). Además, de permitir el acceso a más de 220 actividades, entre sus ventajas destaca un 10% de descuento en entradas para los Teatros del Canal y el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

Este carné también te permite el acceso gratuito a internet y al servicio wifi con tus dispositivos. / Ayuntamiento de Madrid

Para conseguirlo se puede acudir presencialmente a cualquiera de las bibliotecas públicas y centros de lectura integrados en el catálogo de la Biblioteca Regional de Madrid, bibliobuses, o bibliometro, y, tan solo presentando el DNI podrá obtenerse al momento. También puede solicitarse online a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Madrid.

Carné Internacional de Estudiante ISIC: validez internacional de un año

Este Carné Internacional de Estudiante (ISIC) es una prueba aceptada y reconocida internacionalmente para identificarse como estudiante. Avalado por la UNESCO, este carné no tiene límite de edad aunque sí límite de validez, ya que caduca tras un año desde su fecha de emisión.

El Carné Internacional de Estudiante (ISIC) es reconocido en más de 130 países / ISIC

Esta identificación, cuyo precio de adquisición es de 12 euros permite el acceso a más de 150.000 beneficios disponibles en otros países, tales como el acceso a museos y eventos culturales. Para obtenerlo en formato digital se debe acreditar la condición de estudiante al finalizar el proceso de compra en la página web oficial de ISIC desde donde también se puede solicitarse su versión física.

Carné de Profesores ITIC: descuentos y ventajas para docentes

De manera similar al Carné Internacional de Estudiantes, el Carné de Profesores ITIC permite a los docentes obtener descuentos y ventajas durante sus viajes al extranjero. Este carné desempeña un papel vital en su apoyo y mejora del intercambio cultural y la creación de oportunidades educativas.

Este carné es el único documento aceptado internacionalmente que acredita la condición de profesor en más de 130 países / ISIC

Sin límite de edad para su solicitud, este carné también cuenta con una validez máxima de un año desde el momento de su emisión. En España, su versión digital, que puede solicitarse a través de la página web oficial de ISIC cuesta 12 euros y permite solicitar su versión física por un pequeño extra.

Carné Viajero Joven IYTC: para menores de 35 que no estudien

El carné viajero Joven IYTC (International Youth Travel Card) es una tarjeta de identidad global emitida por la organización ISIC y avalada por la UNESCO. Dirigido a los jóvenes menores de 35 años, y como los anteriores carnés de la organización, este puede solicitarse a través de la página web oficial de ISIC, tiene un periodo de validez de un año natural y un precio de total de 12 euros.

Ofrece acceso a más de 150.000 descuentos en más de 1.500 puntos de venta / ISIC

Gracias a sus más de 155.000 ofertas en más de 100 países, este carné presume de ofrecer las mismas ventajas que las proporcionadas por otros carnés de esta plataforma a estudiantes o profesores pero sin la necesidad de acreditar relación alguna con la educación o la docencia. Entre sus principales utilidades encontramos descuentos en vuelos, transporte, alojamientos, cultura internacional, compras y software.

Carné de Alberguistas:

Este carné funciona como un instrumento de afiliación a la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) y es un requisito indispensable para acceder a cualquiera de los más de 300 albergues juveniles de España y en los más de 4.000 establecimientos repartidos por 90 países del mundo.

La tarjeta también proporciona miles de descuentos nacionales e internacionales en transporte, ocio, restaurantes o museos / Red Española de Alberguistas Juveniles

Entre sus principales ventajas se encuentran los descuentos a nivel nacional e internacional dirigidos a los amantes de la naturaleza o el senderismo, que podrán adquirir la tarjeta por internet recibiendo una versión digital directamente al correo electrónico.

Tipos y tarifas Carné joven (de 14 a 29 años): 5 euros. Presentación de DNI o pasaporte.

5 euros. Presentación de DNI o pasaporte. Carné de adulto (mayores de 30 años): 10 euros. Presentación de DNI o pasaporte.

10 euros. Presentación de DNI o pasaporte. Carné familiar (familias de uno o dos adultos con hijos menores de 14 años): 18 euros. Presentación de DNI de los adultos.

18 euros. Presentación de DNI de los adultos. Carné de grupo (para grupos, asociaciones, etc. Mínimo diez personas): 16 euros. Presentación de CIF o DNI del responsable.

Tarjeta Sanitaria Europea:

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es un documento individual, personal e intransferible que acredita el derecho de su titular a recibir asistencia médica pública durante una estancia temporal fuera del país. Es decir, esta tarjeta cubre el tratamiento sanitario necesario cuando no se pueda posponer hasta el regreso de una estancia en el extranjero, independientemente de que el objeto de la estancia sea el turismo, una actividad profesional o los estudios.

La tarjeta cubre la asistencia sanitaria durante estancias en el extranjero, salvo que el motivo del viaje sea recibir algún tratamiento médico / DNI Wallet

Su solicitud puede realizarse online (si se posee certificado digital o Cl@ve) y es completamente gratuita. En cuanto a su cobertura geográfica, la Tarjeta Sanitaria Europea incluye a los 27 países de la Unión, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y el Reino Unido.