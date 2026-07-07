AYUNTAMIENTO DE MADRID
El Retiro y otros cinco parques cierran esta tarde por rachas de viento de hasta 66 km/h
La medida preventiva entra en vigor a las 18.00 horas y afecta también a El Capricho, la Rosaleda del Parque del Oeste, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias
EPE
El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cierre de El Retiro y de otros cinco parques históricos y singulares de la capital a partir de las 18:00 horas de este martes, como medida preventiva ante la previsión de fuertes rachas de viento durante la tarde.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid, entre las 18:00 y las 21:00 horas podrían registrarse rachas de hasta 66 kilómetros por hora, una situación que ha llevado al Consistorio a restringir el acceso a estos espacios verdes para evitar riesgos a los visitantes.
La medida afecta, además de a El Retiro, al parque de El Capricho, la Rosaleda del Parque del Oeste, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.
La reapertura de los parques se producirá una vez que los servicios municipales hayan inspeccionado las instalaciones y comprobado que no existen daños en el arbolado u otros elementos que puedan suponer un peligro para los usuarios. Esa revisión está prevista para este miércoles, cuando los técnicos evaluarán el estado de los parques y actuarán, si fuera necesario, sobre los posibles daños provocados por el viento.
El Ayuntamiento informará de la evolución de la situación a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.
- Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: 'Somos el epicentro del abandono en el distrito
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- Francisco Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte: 'Hemos experimentado uno de los mayores crecimientos de población y ha sido por la calidad de vida que garantizamos
- Qué fue de Merry Martínez-Bordiú, la nieta de Franco que vendió exclusivas y participó en la exhumación de los restos del dictador
- Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
- La abogada Silvia López Quivira presenta una candidatura contra Óscar López en las primarias del PSOE a la Comunidad de Madrid
- Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
- Somos los primeros en entrar en el túnel de la A-5: así es por dentro la gran obra que cambiará Madrid