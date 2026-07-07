PSOE y Más Madrid piden ampliar el caso de González Amador a Quirón y un delito fiscal

PSOE y Más Madrid han pedido al juez que investiga a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que amplíe el procedimiento e investigue si se ha podido producir un delito fiscal en sus negocios con Quirón Prevención y que llame a declarar como investigado al director de la compañía, Fernando Camino.

Estos partidos ejercen la acusación popular en la pieza separada en la que el magistrado Antonio Viejo investiga a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid por una supuesta comisión al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, a través de la compra de una empresa perteneciente a su mujer por casi medio millón de euros.

Como ha confirmado EFE, estas acusaciones han enviado un escrito en el que solicitan al magistrado que dé impulso al procedimiento y amplíe la investigación, tras conocerse un informe de la Agencia Tributaria (AEAT) que sostenía que la empresa de González Amador "carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría" que facturaba a Quirón Prevención.

PSOE y Más Madrid consideran que Hacienda apuntaba así a posibles delitos fiscales y por ello piden ampliar la investigación a este extremo y llamar a declarar como investigado a Fernando Camino, a quien consideran "responsable de las relaciones económicas entre Quirón Prevención y las empresas de Alberto González Amador que la AEAT ha considerado indiciariamente ficticias", según señala su escrito.

Además, piden que declare como testigo el director de grandes cuentas de Quirón Prevención, responsable, según estas acusaciones, de parte de la facturación de esta compañía a empresas de la pareja de la presidenta madrileña.

También solicitan un informe de Hacienda para determinar si hubo delitos fiscales y otro informe a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre vinculaciones societarias, económicas o comerciales de González Amador, tras comprobarse que durante 2020 y 2021 "aumentó su facturación de manera llamativa" fundamentalmente por la intermediación y prestación de servicios a Quirón Prevención, MAPE y otra serie de empresas.

Especialmente quieren que se investiguen las relaciones económicas entre González Amador, la mujer del director de Quirón Prevención, investigada en esta causa, y el grupo Quirón Prevención y Quirón Salud e incluso requieren que se intervengan las comunicaciones entre los investigados referidas a este procedimiento.

También solicitan al titular de la Plaza 19 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid -antiguo juzgado de instrucción 19- que se pida a la compañía sanitaria la investigación interna que hizo sobre la pareja de Ayuso.

Estas acusaciones pretenden asimismo que se analice el patrimonio de González Amador y de sus empresas, tanto Maxwell como Masterman, desde 2016, cuando comenzó a prestar servicios a Quirón Prevención, hasta a la actualidad, así como a la otra investigada, y que con el resultado obtenido se pida además información a las entidades sobre sus movimientos bancarios.

En esta pieza se investiga si la compra por parte de González Amador de una empresa de estética -Círculo de Belleza a la que después renombró Masterman- tenía como verdadera finalidad "satisfacer una comisión" al director de Quirón Prevención.

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Este procedimiento discurre aparte de la causa principal contra Gómez Amador, en el que el empresario está a la espera de fecha de juicio por un presunto fraude a Hacienda de unos 350.000 euros.