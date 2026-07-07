Los once pueblos de Madrid que se convierten este verano en escenarios de arte gratis al aire libre: todo sobre el plan cultural que llega en julio

El verano en la Comunidad de Madrid no solo se vive en piscinas y terrazas. También se disfruta en sus plazas, espacios donde los pueblos mantienen viva su identidad y donde, durante los meses de calor, la cultura sale a la calle para encontrarse directamente con vecinos y visitantes.

En este contexto, este año once municipios madrileños se convertirán en escenarios al aire libre para acoger una programación gratuita que mezclará arte contemporáneo, participación ciudadana y creación en directo.

Vista de la muralla de Buitrago de Lozoya / Turismo Buitrago de Lozoya

Arte contemporáneo en las plazas de Madrid

Hablamos de 'Arte Vivo en la Plaza', que regresa a la Comunidad de Madrid con una nueva edición que llevará el arte contemporáneo fuera de museos y galerías para acercarlo directamente a la vida cotidiana de los pueblos.

El programa se celebrará entre el 17 de julio y el 6 de septiembre de 2026 con entrada libre y gratuita. Durante varias jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de pintura en vivo, acciones participativas, arte textil, performance y experimentación sonora en plazas y espacios públicos de la región.

Los artistas y pueblos que participan en ‘Arte Vivo en la Plaza’

En esta edición, cinco creadores invitados compartirán espacio con artistas locales en once municipios de la Comunidad de Madrid: Robledo de Chavela, Patones de Abajo, Belmonte del Tajo, Manzanares El Real, Buitrago del Lozoya, Villar del Olmo, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Valdemorillo, Chinchón y Carabaña. Entre los nombres participantes figuran Mónica Mura, Sara Gema, Mocholi, Yolanda Andrés y Julio Linares.

Vista aérea de la Plaza Mayor medieval de Chinchón. / Comunidad de Madrid

Sus propuestas combinan lenguajes muy distintos, desde el sonido y el cuerpo hasta el bordado, la pintura o la performance. El resultado será una programación pensada para activar las plazas desde la creatividad y convertirlas en lugares de convivencia cultural.

Entre las acciones previstas destacan 'Sonallada', una intervención sonora vinculada a la memoria de la trashumancia; 'Al pie de la letra', una performance que juega con refranes y expresiones populares; 'Vestirse de sol', una pieza participativa inspirada en el universo de Ocaña; 'Bordar el cuidado', centrada en el arte textil y el encuentro entre generaciones; y 'Un pueblo imaginado', una propuesta de pintura en vivo que reinterpreta la figura del retratista ambulante.

La programación busca reforzar el papel de estos espacios como centros de la vida comunitaria y, al mismo tiempo, acercar nuevas formas de creación a públicos diversos.

Fechas y horarios de ‘Arte Vivo en la Plaza 2026’

El programa comenzará el viernes 17 de julio en Robledo de Chavela y finalizará el domingo 6 de septiembre en Carabaña. Las actividades se desarrollarán principalmente en horario de tarde, aunque algunas citas tendrán lugar por la mañana.

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Además, la agenda incluye encuentros en plazas emblemáticas como la Plaza Mayor de Chinchón, la Plaza del Ayuntamiento de Manzanares El Real, la Plaza del Teatro de Navalcarnero o la Plaza de España de Carabaña.