La ola de calor sigue sofocando a los madrileños este miércoles: la Aemet mantiene el aviso naranja en toda la Comunidad

Los últimos días han sido particularmente bochornosos para los madrileños, quienes seguirán enfrentando el paso de la segunda ola de calor de este verano con temperaturas máximas por encima de los 40ºC en una jornada que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé tan calurosa, que se activarán los avisos naranja en toda la Comunidad de este miércoles, 8 de julio.

El bochorno no da tregua

A pesar de los deseos de los madrileños, las temperaturas permanecen sin cambios significativos con máximas muy elevadas. La Aemet tiene previsto que la Sierra tenga las máximas bajas, pues allí puede que se superen los 37ºC, mientras que el resto de la Comunidad alcanzará los 39ºC de forma generalizada.

Sin embargo, se pueden llegar a los 40ºC en el corredor de Henares, sur del Jarama y Vega de Aranjuez. Precisamente los termómetros en Alcalá de Henares subirán hasta los 41ºC, en Aranjuez los 40ºC y en zonas como Getafe, Madrid capital y Navalcarnero los 39ºC.

Evolución de temperaturas este jueves / Aemet

Las mínimas rondarán los 24ºC, especialmente al amanecer a las 7:00 horas. La luz del sol se acabará al rededor de los 33ºC, después de una tarde propia del verano con un calor tan abrasante que ya se habrá superado los 30ºC a las 11:00 horas. De esta forma, los avisos naranja serán activados entre las 13:00 y 21:00 horas en la Sierra, sur, vegas, oeste, zona metropolitana y Henares, es decir, en toda la Comunidad, por lo que el índice ultravioleta máximo también será particularmente alto en la segunda mitad del día (de 9).

Este jueves compartirá termómetros muy similares, pero el viernes podrían bajar de forma ligeramente notable. No es para acostumbrarse, porque el sábado volverán a subir, aunque es verdad que el domingo bajarán y el lunes parece sostener esta tendencia.

Lo más cercano a un buen tiempo serán los cielos despejados

Tras un día especialmente lluvioso, predominarán los cielos poco nubosos o despejados. La Aemet descarta que llueva, pero todavía permanece la posibilidad de que caigan gotas de agua este jueves (5%). Más probable aún es que se formen chubascos el viernes, en concreto durante la mañana (10%), pero también por la tarde (5%), cuando seguramente esté más nuboso. Además, el resto del fin de semana mantiene esta baja esperanza.

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Gráfico de la probabilidad de precipitación para los próximos días / Aemet

Como de costumbre, el viento será flojo variable. Predominará el componente suroeste, especialmente entre las 6:00 y 12:00 horas a una velocidad máxima de 20km/h, que coincide con la celeridad de la primera parte de la tarde, pero en este momento de la jornada será dirección oeste. En este sentido, se irá haciendo más intenso en horas centrales.