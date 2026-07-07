El nuevo Hospital Sierra Norte abrirá a finales de 2027 con 90 camas y la base del Summa 112

La Comunidad de Madrid prevé que el nuevo Hospital de Cuidados y Recuperación Funcional Sierra Norte, cuyas obras comenzaron el pasado mes de septiembre en la localidad de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, esté finalizado a finales de 2027 para empezar a prestar asistencia a alrededor de 25.000 habitantes de su área de influencia.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la consejera de Sanidad, Fátima Matute, han visitado este martes los trabajos de construcción de esta nueva infraestructura sanitaria, en la que el Gobierno regional invierte 34,5 millones de euros y que se ubicará junto al helipuerto de emergencias de Lozoyuela, en las proximidades de la autovía A-1.

El centro ocupará 15.300 metros cuadrados distribuidos en dos edificios conectados por un jardín de 4.000 metros cuadrados, concebido como un espacio de transición y estancia para pacientes, familiares y profesionales. El edificio principal dispondrá de 90 camas, de las que 30 estarán destinadas a cuidados paliativos y 60 a recuperación funcional, además de un servicio de urgencias. El segundo inmueble albergará la base del Servicio de Urgencia Médica autonómico, Summa 112, y contará también con un Punto de Atención Continuada. Con su puesta en marcha, la Comunidad reforzará la red pública de centros de media y larga estancia, integrada actualmente por los hospitales de Guadarrama, La Fuenfría, en Cercedilla, y Virgen de la Poveda, en Villa del Prado.

Miguel Ángel García Martín y Fátima Matute visitan las obras del nuevo Hospital Sierra Norte. / Comunidad de Madrid

Como un hogar

La consejera de Sanidad ha destacado que el proyecto responde a una concepción de la asistencia sanitaria en la que el paciente "está en el centro" y en la que la humanización de los espacios adquiere un papel esencial. Según ha subrayado Matute, el objetivo es que las habitaciones y las zonas comunes recuerden más a un hogar que a un centro hospitalario, sin renunciar por ello a la calidad asistencial ni a la tecnología sanitaria más avanzada.

El diseño del hospital presta especial atención a los materiales, las texturas, la luz natural, los aromas y el tamaño de los espacios, con grandes ventanales, patios con plantas aromáticas, áreas de tratamiento y salas de estar concebidas para generar un ambiente familiar, sereno y doméstico. Las habitaciones combinarán tonos neutros con pequeños toques de colores cálidos, texturas suaves y patrones inspirados en la naturaleza, mientras que los revestimientos de madera y las soluciones acústicas fonoabsorbentes en techos y paredes buscarán reducir la reverberación y el ruido.

Matute ha explicado además que la construcción incorpora partes industrializadas con el fin de agilizar los trabajos y aportar mayor seguridad y calidad a las estructuras, diseñadas conforme a estándares europeos. El proyecto incluye también criterios de innovación y sostenibilidad, como sistemas pasivos de ventilación, cubiertas vegetales, protección solar, técnicas avanzadas de aislamiento, climatización inteligente para optimizar el consumo energético y el empleo de materiales de proximidad, entre ellos piedra natural de la Sierra de Madrid. El nuevo hospital generará empleo directo para 171 profesionales sanitarios y alrededor de 300 trabajadores vinculados a servicios secundarios, según ha detallado la consejera de Sanidad durante la visita a las obras.

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Por su parte, García Martín ha resaltado la importancia de esta infraestructura para reforzar la atención sanitaria en el norte de la región y ha enmarcado el proyecto en el compromiso del Ejecutivo autonómico con los 42 municipios de la Sierra Norte. El consejero ha recordado que el Programa de Inversión Regional destina más de 62 millones de euros a esta zona, repartidos en 490 actuaciones, con el objetivo de mejorar los servicios públicos y avanzar en la cohesión territorial de los municipios serranos.