MUSEOS
El Museo del Prado inaugura el verano y abre gratis este fin de semana con dos nuevas exposiciones temporales: estos son los horarios
En esta ocasión, la apertura estará centrada en dos exposiciones temporales inauguradas recientemente
No es un secreto: los planes madrileños se disfrutan más cuando cae el sol, especialmente con las temperaturas tan altas que están azotando Madrid durante el resto del día.
Aunque parezca que la ciudad duerme por la noche y que lo único que podemos hacer es tomarnos algo en una terraza o pasear por algún que otro parque, lo cierto es que algunos de los espacios más emblemáticos de la capital ofrecen la posibilidad de redescubrirla desde otra perspectiva.
El Museo del Prado abre por sorpresa este sábado
Este sábado, uno de los museos más importantes de la capital abrirá sus puertas fuera de su horario habitual y permitirá visitar gratis dos exposiciones temporales. Se trata de una oportunidad para disfrutar de una experiencia diferente (y con aforo limitado) en pleno Paseo del Arte.
Y es que para celebrar la llegada del verano, el Museo Nacional del Prado celebrará una nueva edición de 'El Prado de noche', su programa de aperturas nocturnas gratuitas que permite recorrer el museo fuera de su horario habitual.
Esta iniciativa, que normalmente se celebra el primer sábado de cada mes, cambia de fecha de forma excepcional en julio y tendrá lugar el sábado 11, de 20.30 a 23.30 horas.
Las dos exposiciones temporales que llegan al Museo del Prado
En esta ocasión, la apertura estará centrada en dos exposiciones temporales inauguradas recientemente, que podrán visitarse durante la noche del sábado.
La primera de las muestras es 'A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420)', una exposición que analiza la influencia del arte italiano en el gótico español antes del Renacimiento. La segunda es 'Prado. Siglo XXI', una exposición que mira al museo desde el presente y repasa los cambios que han marcado su historia reciente.
Cuidado: el aforo es limitado
La nueva edición de 'El Prado de noche' se celebrará el sábado 11 de julio, entre las 20.30 y las 23.30 horas. Ten en cuenta que el acceso será gratuito hasta completar aforo y se realizará por la Puerta de Jerónimos. El último acceso está previsto a las 23.00 horas, por lo que conviene acudir con margen para no quedarse sin entrar.
Otros museos de Madrid que se pueden visitar gratis
Más allá del Prado, Madrid cuenta con otros museos y espacios culturales que ofrecen franjas de acceso gratuito durante la semana. A continuación, el listado de ellos y los días de la semana que no tienen coste:
- Museo Reina Sofía: entrada gratuita para público individual de lunes a sábado, excepto los martes, de 19.00 a 21.00 horas. Los domingos, el acceso gratuito es de 12.30 a 14.30 horas.
- Galería de las Colecciones Reales: entrada gratuita de lunes a jueves, de 18.00 a 20.00 horas, para ciudadanos iberoamericanos y residentes o trabajadores de la Unión Europea.
- Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: acceso gratuito los lunes, de 12.00 a 16.00 horas, y los sábados, de 21.00 a 23.00 horas.
- Museo Arqueológico Nacional: entrada gratuita para todo el público los sábados no festivos desde las 14.00 horas y los domingos por la mañana.
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