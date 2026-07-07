MUSEOS
El precioso museo de Madrid que será gratis todo el verano: una casa palacio con jardín, arte del siglo XIX y una cafetería escondida
Este recinto abrirá sus puertas sin coste para los visitantes entre el 30 de junio y el 31 de agosto de 2026
¿Qué mejor manera de refugiarse del calor de la capital que visitando un museo? Madrid suma este verano un nuevo plan cultural gratuito en pleno centro de la ciudad. Uno de los museos con más encanto de la capital podrá visitarse gratis durante varias semanas.
Sin duda, se trata de una oportunidad para descubrir una antigua casa palacio, pasear entre estancias de inspiración decimonónica y completar el recorrido con exposiciones temporales, un jardín histórico y hasta una cafetería escondida.
Gratis durante todo el verano
El Museo Nacional del Romanticismo, ubicado en la calle de San Mateo, 13, abrirá sus puertas sin coste para los visitantes entre el 30 de junio y el 31 de agosto de 2026. La medida convierte a este museo madrileño en una de las visitas más atractivas de la temporada estival no solo por su entrada gratuita, sino también por el singular recorrido que propone.
Y es que el Museo del Romanticismo es uno de esos espacios que muchos madrileños tienen pendiente descubrir. Instalado en el antiguo palacio del marqués de Matallana, funciona como una casa museo en la que cada sala permite asomarse a las costumbres de la sociedad acomodada del siglo XIX.
Además, el museo conserva una historia especialmente llamativa para los amantes de la literatura: durante la Guerra Civil, cuando todavía se denominaba Museo Romántico, estuvo bajo la dirección del poeta Rafael Alberti.
Dos exposiciones temporales este verano
Quienes se acerquen al Museo del Romanticismo durante estos meses podrán completar la visita con dos exposiciones temporales. La primera es ‘El artista en Italia’, que podrá verse hasta el 20 de septiembre. La muestra profundiza en los viajes de formación artística a Italia a mediados del siglo XIX a través de dibujos de Federico de Madrazo, Luis de Madrazo y Vicente Palmaroli.
La segunda es ‘Endometriosis. El dolor silenciado’, de la fotógrafa Laia Abril, dentro de la programación de PHotoESPAÑA. Podrá visitarse hasta el 13 de septiembre y aborda la violencia obstétrica, el abandono institucional y la invisibilización del dolor asociado a esta enfermedad.
El Café del Jardín, la cafetería secreta del museo
La visita puede terminar en uno de los rincones más especiales del museo: el Café del Jardín. Esta cafetería de inspiración decimonónica se encuentra junto al Jardín del Magnolio, el jardín histórico del palacio del marqués de Matallana.
En su carta se pueden encontrar cafés, tartas y opciones saladas para hacer una pausa después del recorrido. Su horario habitual es de martes a sábado, de 10.30 a 17.45 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.30 horas.
Horario del Museo del Romanticismo en verano
Con entrada gratuita hasta el 31 de agosto, exposiciones temporales, una colección permanente llena de detalles y una cafetería junto a un jardín histórico, el Museo del Romanticismo se presenta como uno de los planes culturales más completos del verano en Madrid. Durante la temporada de verano, de mayo a octubre, abre con el siguiente horario:
- De martes a sábado: de 9.30 a 20.30 horas.
- Domingos y festivos: de 10.00 a 15.00 horas.
- Lunes: cerrado.
El desalojo de las salas comienza 15 minutos antes del cierre, por lo que conviene organizar la visita con margen suficiente.
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