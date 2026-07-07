Mónica García y Rita Maestre revalidan su liderazgo en Más Madrid tras imponerse en las primarias para las elecciones de 2027

Las primarias de Más Madrid para configurar las candidaturas con las que concurrirá a las elecciones autonómicas y municipales de 2027 ya tienen resultados definitivos. La ministra de Sanidad, Mónica García, volverá a ser la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, mientras que la actual portavoz municipal, Rita Maestre, repetirá como cabeza de lista al Ayuntamiento de la capital.

El proceso interno se celebró entre el 4 y el 6 de julio y registró una participación del 90,04% de los militantes del censo autonómico. En el ámbito regional, la candidatura 'En Madrid hay partido', encabezada por Mónica García y Manuela Bergerot, obtuvo el 80% de los votos emitidos para las cabezas de lista, frente al 20% logrado por 'Más Madrid Abierto'.

Rita Maestre junto a Mónica García. / Europa Press/ Eduardo Parra

Como resultado, de los 44 puestos elegibles de la candidatura autonómica, 42 corresponderán a integrantes de la lista vencedora y dos a la candidatura rival, conforme al sistema de listas abiertas y desbloqueadas mediante el método Dowdall.

Rita Maestre liderará la candidatura al Ayuntamiento

En la capital, la candidatura 'Barrio a Barrio', encabezada por Rita Maestre junto a Daniel Ayuso, logró el 81,2% de los apoyos, mientras que 'Más Madrid Abierto' obtuvo el 8,8%.

La distribución de puestos deja 26 de los 28 lugares elegibles para la candidatura liderada por Maestre y dos para la lista alternativa, aplicando el mismo sistema electoral.

Las listas aún podrán incorporar nuevos perfiles

Más Madrid ha señalado que tanto la candidatura autonómica como la municipal se completarán en los próximos meses con la incorporación de perfiles independientes y representantes de la sociedad civil, además de los posibles acuerdos de coalición que puedan alcanzarse antes de las elecciones de 2027.

En esta misma ronda de primarias, la formación también ha elegido las candidaturas municipales para otros 21 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Lista autonómica definitiva tras las primarias a falta de posibles fichajes y coaliciones electorales:

Mónica García Gómez Manuela Bergerot Uncal Emilio Delgado Orgaz Marta Carmona Osorio Gabriel Ortega Sanz Diana Paredes Cochehuanca Eduardo Fernández Rubiño Letizia Bisignano Robledo Hugo Martínez Abarca Beatriz Borrás Vergel Samuel Escudero León Marta Lozano Sabroso Héctor Tejero Franco Jimena González Gómez Jorge Moruno Danzi Marisa Escalante Miragaya Juan Varela-Portas Orduña Sonia Murillo Martín Miguel Montejo Bombín María del Mar Barberán Parrado Jorge Antonio Sánchez Olivera Alda Recas Martín Alfonso Sánchez Menéndez Mariana Arce García Txema Urkijo Azkarate Aitana Garrido Alí José Manuel López Rodrigo Esther Rodríguez Moreno

Lista municipal Madrid ciudad definitiva tras las primarias a falta de posibles fichajes y coaliciones electorales:

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