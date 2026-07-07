Madrid será la única parada en España para escuchar el nuevo álbum de Charli xcx antes de su lanzamiento

La cantante y compositora británica, Charli xcx, ha anunciado fechas globales para escuchar su séptimo álbum antes de que salga al público. Si bien saldrá en plataformas el próximo 24 de julio, los fanáticos más acérrimos podrán asistir a proyecciones exclusivas de 'Music, Fashion, Film' en cines independientes de 25 ciudades del mundo, entre las que está Madrid, como única fecha en España este viernes 10 de julio hasta completar aforo.

Las 'listening party' también llegarán a ciudades de Australia (Sídney y Melbourne), Nueva Zelanda (Auckland), a Latinoamérica (Ciudad de México y São Paulo), Canadá (Toronto), Japón (Tokio), otras ciudades europeas como Londres, Manchester, Milan, Bruselas, Ámsterdam, Dublín, París, Berlín, pero el epicentro será, como de costumbre, Estados Unidos con proyecciones en Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Boston, Chicago, Miami, Santa Cruz, Phoenix, Seattle y Denver. De hecho, en junio anunció un tour de doce fechas por el país norteamericano, que comenzará el próximo 11 de septiembre.

¿Cómo conseguir entradas?

A través de una publicación en Instagram, Charli xcx ha extendido la invitación a escuchar su nuevo álbum de forma anticipada a Madrid, la única ciudad en España que podrá hacerlo. Sin embargo, para poder asistir se necesita reservar antes de que cierre hoy, 7 de julio, a las 18:00 horas. Al acceder al enlace del mapa interactivo, sólo hace falta registrar su nombre, correo electrónico y número de teléfono. Al enviar el formulario, recibirá al correo un mensaje de confirmación, que deberá mostrar para poder ingresar.

Aun así, el acceso a la sala estará sujeto al orden de llegada hasta completar aforo del recinto, que será en Pequeño Cine Estudio en Calle de Magallanes, 1 en Chamberí. La proyección comenzará a las 17:00 horas y durará una hora, ya que si bien el álbum solo dura 30 minutos, también se mostrará una serie exclusiva de clips documentales al estilo de un 'detrás de cámaras', así como imágenes en el estudio.

Del brat summer al pop funk

Charlotte Emma Aitchison, más conocida como Charli xcx, adoptó su pseudónimo por una mezcla entre el diminutivo de su nombre y el lenguaje de internet, y es que su música se caracteriza por abrazar el pop vanguardista y de club. Entre la electrónica, dance, hyperpop y synthpop, crea sonidos experimentales que al mismo tiempo son pegadizos con letras introspectivas, vulnerables y muy virales.

De sus manos nació el fenómeno en redes brat summer, gracias a éxitos como 'Apple' o 'Von dutch' y colaboraciones con artistas como Billie Eilish o Lorde para los remix de 'Guess' y 'Girl, so confusing', respectivamente. Tras este éxito, sigue con un cambio radical hacia un sonido más crudo y analógico, con el que deja de lado la electrónica que la llevó a lo más alto de los rankings musicales y se inclina por el pop funk, como ya se evidencia en los singles 'Rock Music', 'Wink Wink' y 'SS26'.

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'Music, Fashion, Film' fue anunciado hace poco más de un mes, el pasado 1 de junio a través de su cuenta en Instagram con una foto de tres grandes figuras de las tres artes con las que ha nombrado el proyecto, tomada por Aidan Zamiri. Se trata de John Cale (de la banda de rock estadounidense The Velvet Underground), Marc Jacobs (diseñador de la marca de lujo homónima) y Martin Scorsese (cineasta con más de cincuenta años de trayectoria).