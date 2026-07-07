La Plataforma por el Ocio reclama que la nueva Ley de Espectáculos priorice la seguridad jurídica de las pymes frente a los grandes eventos

La Plataforma por el Ocio, la Hostelería, el Turismo y los Espectáculos de la Comunidad de Madrid ha pedido a la Comunidad que la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) vaya más allá de la regulación de los grandes eventos y garantice seguridad jurídica a las pymes, las pequeñas salas y los establecimientos del sector.

El colectivo ha realizado esta petición después de que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, avanzara que la Comunidad trabaja en una modificación de la normativa para "flexibilizar" la autorización de eventos extraordinarios y otorgar a los ayuntamientos una mayor capacidad para autorizarlos.

Aunque la Plataforma reconoce la importancia de que Madrid acoja grandes conciertos y giras internacionales, considera que el sector lleva "casi 30 años" esperando una actualización de la ley de 1997 que resuelva los problemas relacionados con la seguridad y los aforos.

"La principal prioridad de esta ley debe ser la de acometer la redacción rigurosa y objetiva de las condiciones de seguridad que deben cumplir los establecimientos públicos, y particularmente, los grandes eventos mediante la necesaria aplicación del Código Técnico de Edificación para calcular el aforo", ha señalado la organización en un comunicado.

Criterios objetivos para calcular los aforos

La Plataforma sostiene que la reforma planteada por la Comunidad, incluida en la futura Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (Lider), "deja en la estacada al colectivo de ocio, pymes y salas" porque, a su juicio, se centra en los grandes eventos.

El colectivo denuncia que lleva "décadas sufriendo la crisis de los aforos" debido a una aplicación que considera "arbitraria" de los criterios de cálculo, al margen de los estándares de seguridad.

Por ello, reclama que la nueva legislación incorpore el Código Técnico de la Edificación como referencia para determinar los aforos y establecer criterios homogéneos y objetivos.

Críticas al régimen sancionador

La organización también pide que la futura ley establezca un régimen sancionador "proporcionado" que evite situaciones que considera injustas para el sector.

Según la Plataforma, la actual regulación ha generado una situación de "profunda indefensión" para numerosas salas y establecimientos, con sanciones y cierres que atribuye a la aplicación del régimen sancionador por parte de la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid. Entre los casos citados figura el cierre del Teatro Barceló.

Asimismo, acusa al Ayuntamiento de priorizar, a su entender, "los intereses particulares de unos pocos" frente a la seguridad jurídica de las empresas del sector y la calidad de vida de los madrileños.

La Comunidad prevé aprobar la reforma antes de final de año

La Comunidad de Madrid mantiene el calendario para aprobar antes de que termine el año la nueva Ley de Espectáculos, integrada en la futura Ley Lider.

Según explicó el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, la reforma pretende dotar a municipios, promotores y vecinos de un marco jurídico que facilite la celebración de grandes eventos con el menor impacto posible sobre la convivencia.

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Entre las principales novedades figura que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes asumirán la tramitación de los espectáculos extraordinarios, una modificación que busca resolver conflictos competenciales como los surgidos en torno a la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu.