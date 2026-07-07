Madrid culmina la excavación del túnel de Parque Castellana, que abrirá al tráfico en diciembre

Madrid ha dado este martes un paso decisivo en una de las obras estratégicas del norte de la capital. Poco después de las 10:00 horas de este martes, el Ayuntamiento ha concluido la excavación del túnel de Parque Castellana, una infraestructura de 675 metros de longitud por la que está previsto que los vehículos vuelvan a circular en diciembre.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado la zona junto a la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, para comprobar el avance de unos trabajos que, tras completar la excavación principal, entran ahora en la fase de acabados e instalaciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

“Es una obra emblemática, una obra que va a quedar para la ciudad de Madrid”, ha destacado Almeida. El regidor ha subrayado que el proyecto se está ejecutando “en plazo” y que responde al compromiso municipal de transformar la ciudad y mejorar la vida de los madrileños. “Es la certeza de que lo que decimos lo cumplimos, y este es muy buen ejemplo”, ha afirmado.

El nuevo túnel contará con tres carriles por sentido, sin incluir accesos, salidas y enlaces, y estará dotado de sistemas de seguridad de última generación. Según fuentes municipales, incorporará inteligencia artificial (IA) para la detección e identificación de vehículos, el control de la velocidad y la medición de la contaminación emitida.

La infraestructura también dispondrá de mejoras en ventilación, salidas de emergencia y cobertura móvil garantizada durante todo el recorrido. Además, bajo el túnel principal se excavará este verano un segundo nivel que permitirá conectar el paseo de la Castellana con el barrio de Begoña y con el futuro desarrollo de Madrid Nuevo Norte, salvando el Nudo Norte.

Uno de los aspectos destacados por el Ayuntamiento es la reutilización de la tierra arcillosa extraída durante las obras. Por su “buena calidad”, una parte se empleará en las jardineras del futuro espacio peatonal, otra se reutilizará dentro de la propia infraestructura y el resto se trasladará a una parcela para su aprovechamiento en otras actuaciones municipales. El Consistorio asegura que toda la gestión de estos materiales se realiza dentro de la obra para evitar la generación de polvo.

El proyecto no se limita al túnel. La actuación incluye la transformación de ambos márgenes del paseo de la Castellana para garantizar la conexión con el nuevo espacio central generado sobre la infraestructura soterrada. Entre las intervenciones previstas figura un carril bici bidireccional y segregado, situado junto al futuro parque en su flanco este.

Otra de las piezas singulares será una gran pérgola monumental de forma elíptica, que rematará Parque Castellana por el norte. La estructura tendrá 35 metros de altura, un peso de 33 toneladas y una superficie fotovoltaica de 2.500 metros cuadrados, con una potencia punta instalada de 340 kW. Su objetivo será combinar una función ornamental con la generación de energía para abastecer parte de las necesidades del túnel.

Parque Castellana tendrá la misma longitud que la infraestructura soterrada, 675 metros, y una anchura de 90 metros. En total, permitirá crear 70.000 metros cuadrados de espacio público en superficie, concebidos como un nuevo parque urbano. La actuación busca coser una zona clave del norte de Madrid, integrando el entorno de las Cinco Torres y el Hospital Universitario La Paz con la antigua colonia de San Cristóbal y el futuro centro de negocios previsto en Madrid Nuevo Norte.

Con la excavación terminada, el Ayuntamiento encara ahora la recta final de una obra llamada a reordenar la movilidad y el espacio público en uno de los ámbitos urbanos con mayor transformación prevista en la capital.