TRÁFICO
Nueva señalización y sentidos únicos en Collado Mediano para reforzar la seguridad vial
La medida, que entrará en vigor el 20 de julio, busca mejorar la seguridad vial y la visibilidad en las intersecciones ante el crecimiento demográfico del municipio
EP
El Ayuntamiento de Collado Mediano ha anunciado una próxima reordenación del tráfico en las calles Puerto Rico, Uruguay y Ecuador del municipio para mejorar la seguridad vial y la circulación.
Según ha informado el Consistorio, esta medida responde a criterios técnicos de movilidad y seguridad vial con el objetivo de facilitar la circulación de vehículos, optimizar el estacionamiento en la zona, reducir los conflictos entre vehículos y aportar una mayor visibilidad en las intersecciones.
La entrada en vigor práctica de estas modificaciones está fijada para el próximo 20 de julio, tal y como ha detallado el primer teniente de Alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana de la localidad, Jorge Martín.
El edil ha contextualizado la medida en el incremento demográfico experimentado por el municipio, que actualmente cuenta con 15.000 vecinos de hecho y 8.200 de derecho, lo que genera la necesidad de mejorar la seguridad vial mediante la reordenación de sentidos y direcciones de vías tanto en el centro urbano como en las urbanizaciones.
Una vez concluyan los trabajos de instalación de la nueva señalización, la circulación quedará organizada de manera que la calle Puerto Rico pasará a tener sentido único hacia la avenida de Madrid, excepto el tramo comprendido entre la avenida de Madrid y la calle Brasil, que mantendrá el doble sentido de circulación.
Por su parte, la calle Uruguay tendrá sentido único en dirección a la avenida de Buenos Aires, mientras que en la calle Ecuador el tramo comprendido entre la avenida de Buenos Aires y la calle Méjico pasará a tener sentido único hacia la avenida de Buenos Aires. El resto de las calles adyacentes conservarán el actual doble sentido de circulación.
Con el propósito de facilitar la adaptación de los conductores a la nueva ordenación, la Policía Local estará presente en la zona afectada durante los primeros días de implantación. Los agentes llevarán a cabo labores de información ciudadana, regulación del tráfico vial y seguimiento del funcionamiento de las variaciones introducidas.
Ante estos cambios, la administración local ha solicitado a todos los usuarios de la vía que presten especial atención a la nueva señalización instalada y que circulen con la máxima prudencia durante el periodo de transición, agradeciendo la colaboración y comprensión de los residentes ante estas actuaciones destinadas a reforzar la seguridad en el entorno.
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