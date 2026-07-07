Madrid, en aviso naranja por calor extremo: la Aemet prevé hasta 41 grados este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles un aviso naranja por temperaturas extremas en las zonas Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste de la Comunidad de Madrid. El aviso estará vigente entre las 13.00 y las 20.00 horas y responde a la previsión de máximas que alcanzarán los 41 grados.

Además, la Aemet prevé que el corredor del Henares, el sur del Jarama y la Vega de Aranjuez superen los 40 grados durante la jornada. En la Sierra de Madrid también se esperan temperaturas elevadas, aunque el aviso será de nivel amarillo, con máximas de hasta 37 grados en la misma franja horaria.

La jornada estará marcada por cielos poco nubosos o despejados. El viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente suroeste, y ganará intensidad durante las horas centrales del día.

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Las temperaturas previstas oscilarán entre los 24 y los 39 grados en Madrid capital; entre los 22 y los 41 grados en Alcalá de Henares; entre los 22 y los 40 grados en Aranjuez; entre los 22 y los 37 grados en Collado Villalba; entre los 24 y los 39 grados en Getafe; y entre los 23 y los 39 grados en Navalcarnero.