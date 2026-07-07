Madrid abandera la oposición a la propuesta de déficit asimétrico para las comunidades planteada por Hacienda

Sin que estuviera recogida en el orden del día, durante la reunión de este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el ministro de Hacienda, Arcadi España, planteó la posibilidad de aplicar criterios de déficit distintos para cada comunidad autónoma, lo que se conoce como "déficit asimétrico", en función de la distinta situación financiera de cada una. Una propuesta abrazada allí mismo por la consejera catalana de Hacienda, Alícia Romero, con una música que podía sonar bien para algunas comunidades gobernadas por el PP.

Lo hacía notar el propio España en la rueda de prensa posterior al CPFF, en la que se refería en varias ocasiones a la Comunidad Valenciana y Murcia, dos regiones que se han considerado históricamente infrafinanciadas por el reparto de recursos que plantea el largamente caducado pero aún vigente Sistema de Financiación Autonómica.

Lo que venía a plantear es que, puesto que hay comunidades con superávit y otras con déficit, en atención a esos diferentes puntos de partida, se aplicarán exigencias diferentes. "Yo creo que es un debate que tenemos que poner encima de la mesa y que me parece muy positivo para el conjunto de comunidades autónomas, especialmente la Comunidad Valenciana y Murcia, que son las que tienen las peores cifras de déficit, tienen más necesidad de este oxígeno, de este margen fiscal adicional que podrían tener si otras contribuyen de forma solidaria a cederles ese margen".

España lo presentaba así como una forma de "solidaridad" entre las comunidades autónomas que no necesitan ese alivio fiscal y las que lo necesitan y añadía presión sobre el PP al insistir en la Comunidad Valenciana y Murcia como principales beneficiarias y trasladar la pregunta al "perímetro" del propio Partido Popular: "¿Quieren ser solidarias con otra comunidad de su signo político o no quieren serlo?". Ocho de las 17 comunidades autónomas españolas cerraron 2025 en superávit. Entre las que lo hicieron en déficit, Madrid, entre ellas, con un 0,32%, fueron la Comunidad Valenciana, con un 2,52% (un 1,5% si se descuentan los efectos de la dana), Murcia, con 1,56%, y La Rioja y Cataluña, con un 0,54%, las que presentaron peor situación.

La cuestión no es percibida de manera unánime entre los territorios populares. A la salida de la reunión, la consejera murciana, María Isabel López Aragón, aun admitiendo que las reglas debían ser iguales para todos, se abría a estudiarla. Y el valenciano, José Antonio Rovira, dejaba caer que no parece tener demasiado sentido exigir el mismo nivel de déficit a todas las regiones con un sistema de financiación que "mejora a unas y perjudica a otras", si bien no consideraba la cuestión del déficit asimétrico particularmente relevante y apuntaba al actual sistema de financiación autonómica, aprobado en 2009 y caducado y sucesivamente prorrogado desde 2014, como el principal problema.

Entre las comunidades populares que se oponen abiertamente al déficit asimétrico se sitúan Andalucía, Extremadura y, singularmente, la Comunidad de Madrid. Desde el Ejecutivo de Ayuso, el rechazo es doble. Por un lado, se aducen criterios económicos, se entiende que no se debe "premiar" a las comunidades que descuidan el déficit.

Pero la oposición madrileña tiene un componente esencialmente político. Se argumenta desde el Ejecutivo de Ayuso, y así lo hacía ayer su consejera de Hacienda, Rocío Albert, que todas las comunidades "están al servicio de España", en referencia al país, no al ministro, y deben por ello tener los mismos objetivos de déficit y deuda. Al mismo tiempo se intenta trasladar que a quien más beneficiaría esta medida sería a Cataluña y se percute en el mensaje de un Gobierno central débil obligado a contentar al soberanismo.

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El debate, no obstante, tal vez no llegue a pasar de la mera elucubración. Ya hubo en 2013 una situación de déficit asimétrico, aseguraba Arcadi España, quien recordaba que él mismo como consejero valenciano bajo la presidencia de Ximo Puig, y su sucesora, Ruth Merino, bajo la presidencia de Carlos Mazón volvieron a plantearlo recientemente. "Si las comunidades autónomas hablan entre ellas y establecen cuáles son los criterios de reparto de ese déficit de forma asimétrica, podríamos convocar otro Consejo de Política Fiscal para ese reparto", terciaba ayer. Una situación que se antoja bastante improbable.