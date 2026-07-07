La lluvia obliga a aplazar el homenaje de la Comunidad de Madrid a Venezuela tras los terremotos

La lluvia ha obligado a aplazar el acto que la Comunidad de Madrid había organizado para hoy en la Puerta del Sol en homenaje a las víctimas, rescatistas y voluntarios del doble terremoto que el pasado 24 de junio sacudió Venezuela y ha dejado de momento más de 3.500 muertos y de 16.000 heridos. La tormenta que ha caído sobre la capital hacia las seis de la tarde ha llevado al Gobierno regional a decidir suspender el acto "debido a motivos meteorológicos y de seguridad". Desde la Comunidad de Madrid se señala que se anunciará una nueva fecha.

La tromba caída sobre la capital apenas sesenta minutos antes de la hora a la que estaba previsto el evento, en el que se había previsto un reconocimiento a los miembros del equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) desplazados al país americano además de un pequeño acto de carácter religioso y la interpretación de algunas piezas musicales solemnes, había motivado que poca gente hubiera acudido. Apenas unas decenas de ciudadanos venezolanos se habían acercado hasta la Puerta del Sol, repleta otras veces por la diáspora y a la que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso gusta referirse en esas ocasiones como kilómetro 0 de la libertad.

Ayuso sí que ha recibido, no obstante, como estaba previsto al considerado por los opositores venezolanos presidente electo de Venezuela, Edmundo González. La dirigente madrileña ha mantenido un breve encuentro privado con él en la Real Casa de Correos. Ambos han bajado después hasta la Puerta del Sol a agradecer el trabajo de los rescatistas y saludar a las decenas de personas que se habían congregado allí.

Venezolanos como Carlos Pérez, quien tiene a unos amigos desaparecidos en La Guaira. "Vivían aquí", relata, "un compañero de trabajo y su esposa. Ahorita estaba viendo unas fotos en mi móvil y me acuerdo que siempre veníamos aquí a estas concentraciones. Hace tres semanas se fueron a Caracas de vacaciones de luna de miel. "Estaban en Caracas con sus familiares y alquilaron un apartamento en La Guaira. Y exactamente ese día 24 estaban allá. Se cayó el edificio y no los han encontrado todavía". Está en contacto con uno de sus hijos, pero no han recibido noticias.

A su lado, Angie, de 37 años, también pugna con el desánimo estos días. Su padre está en Caracas, sano y salvo, pero ha perdido a algunos amigos en el seísmo. "Duele mucho, y sigue doliendo por todos los que siguen encontrando sin vida", cuenta. "Duelen los que se han salvado, porque es algo que no van a superar nunca, igual que los que estamos afuera. Lo que pasó no se supera, es imposible. Me cuesta hablar de ello"

Además de Ayuso y Edmundo González han estado también en la Puerta del Sol, a pesar de la suspensión del acto, los miembros de los equipos de rescate, recibidos entre los presentes con aplausos y gritos de "Héroes" y "Dios les bendiga". Los 40 efectivos del equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) llegaron el pasado sábado de vuelta de Venezuela después de diez días allí. El contingente ha estado integrado por miembros del Cuerpo de Bomberos regional, sanitarios del Servicio de Urgencia Médica autonómico (SUMMA112), guías caninos de la Escuela Española de Salvamento y Protección Civil de Las Rozas y sus cuatro perros, además de dos bomberos del Ayuntamiento de la capital, especialistas en análisis de estructuras.

En esos 10 días, tras su establecimiento en La Guaira, han trabajado en la búsqueda de supervivientes mediante el rastreo de perros, drones y cámaras térmicas, así como en el análisis de las estructuras de los edificios. Han colaborado en la asistencia a tres personas, una mujer y sus dos nietos, atrapadas entre los escombros y se han encargado de la supervisión de uno de los sectores en los que se dividió el área afectada, coordinando a una docena de equipos de rescate internacionales.

Además, el Gobierno regional adoptó distintas medidas desde Madrid. Por un lado, se habilitó una cuenta de correo electrónico, convenezuela@madrid.org, para canalizar demandas y ofrecimientos de ayuda. Se han recibido en esa cuenta 25 mensajes, 19 ofrecimientos y seis solicitudes de ayuda, que se han reenviado, informa la Comunidad de Madrid, a los distintos departamentos regionales.

Adicionalmente, el teléfono 012 A Tu Lado ha venido ofreciendo ayuda psicológica las 24 horas al día a los ciudadanos venezolanos de la región, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Hasta el 7 de julio se han registrado 110 llamadas, entre las que predominan los casos de ansiedad, insomnio, tristeza, culpa e impotencia, principalmente en venezolanos en Madrid con familiares afectados. El servicio contiene emocionalmente y deriva al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid los casos que requieren atención especializada.

Más allá de estas medidas, la Comunidad de Madrid va a aprobar una ayuda de un millón de euros en cooperación que permitirá desplegar acciones entre los meses de julio y diciembre para cubrir las necesidades básicas más urgentes y facilitar el acceso a servicios de salud de la población afectada, especialmente en Caracas, La Guaira y la Gran Caracas. Estarán dirigidas prioritariamente a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad.

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Además, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales distribuirá, a través de distintas entidades sociales, artículos de primera necesidad, reforzando la atención sanitaria de emergencia con personal médico y apoyo psicosocial; el acceso a agua potable mediante filtros, bidones y pastillas potabilizadoras. Asimismo, fortalecerá las capacidades logísticas con equipos de telecomunicaciones, transporte y recursos humanos para asegurar una respuesta eficaz y sostenida en el tiempo.