BALONCESTO
Jaime Pradilla, nuevo jugador del Real Madrid
El club blanco anunció su segundo fichaje de la temporada tras anunciar en el día de ayer a Pedro Martínez
Joan Fonollà
El Real Madrid ya tiene a Jaime Pradilla. El club blanco ha hecho oficial la llegada del ala-pívot aragonés, procedente del Valencia Basket, en una operación que refuerza el juego interior de los blancos. Es el segundo fichaje del Madrid en dos días, después de que ayer se anunciara la incorporación de Pedro Martínez al banquillo.
“El Real Madrid C. F. y Jaime Pradilla han alcanzado un acuerdo por el que el ala-pívot, procedente del Valencia Basket, será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas, hasta el final de la 2030-2031”. Con ese comunicado, la entidad confirmaba el fichaje. Una apuesta de largo recorrido por un jugador nacional, de 25 años, con experiencia en la Liga Endesa y todavía margen de crecimiento.
Pradilla llega tras su temporada más sólida en Valencia Basket. En Liga Endesa disputó 40 partidos, con 10,2 puntos, 5,8 rebotes, 2,2 asistencias y 15,5 de valoración en algo más de 21 minutos por encuentro. Además, firmó un excelente 68,3 por ciento en tiros de dos, un 34,8 por ciento en triples y un 71,9 por ciento en libres.
Una inversión millonaria
El Real Madrid pagará cerca de 11 millones de euros en total por Jaime Pradilla. Una cifra que se divide entre los 1,5 millones de la cláusula de salida del jugador del Valencia Basket y los nueve millones de euros que percibirá como salario durante las próximas cinco temporadas.
Fuente: Sport
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