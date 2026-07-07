POLÉMICA CON LOS MÉDICOS
El Gobierno de Ayuso acusa a Sánchez de usar la Sanidad "como ariete político" tras rechazar mediar en la huelga por Estatuto Marco
Fátima Matute, consejera de Sanidad, acusa a la ministra Mónica García de "mentir" sobre la supuesta inyección de 300.000 millones al sistema
EP
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha recriminado este martes a Pedro Sánchez su "huida hacia adelante" con una negativa a mediar en el conflicto laboral sobre el Estatuto Marco que demuestra que la Sanidad solo le importa "como ariete político".
En declaraciones a los medios en Lozoyuela, la máxima responsable de la Sanidad madrileña se ha referido a la misiva que el presidente del Gobierno remitió al Comité de Huelga nacional para recalcar que no intervendrá para desbloquear el conflicto y facilitar una negociación que permita alcanzar un acuerdo con los médicos que acabe con la huelga, al entender que el "interlocutor competente" es el Ministerio de Sanidad. "El presidente del Gobierno, en una huida hacia adelante, lo que demuestra es que en realidad la sanidad para lo único que le importa es como un ariete político", ha remarcado Matute, quien ha acusado también al jefe del Ejecutivo central de estar "abofeteando" al "mayor tesoro" del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Tras volver a tender la mano del Gobierno regional "para solucionar este despropósito" que supone un Estatuto Marco "lesivo y regresivo", la consejera madrileña ha insistido en la falta de soluciones para evitar la huelga indefinida anunciada a partir de septiembre, afeando que las sillas de Función Pública, Seguridad Social y Hacienda "siguen vacías".
Matute también ha cargado contra una ministra de Sanidad, Mónica García, que, según ella, ha demostrado que "está sola", que "no le importa la sanidad" y que "ha traicionado a sus compañeros". En la misma línea, ha reprochado que tanto ella como el presidente del Gobierno "mienten" cuando hablan de financiación sanitaria. "Le hemos pedido, tanto en el Consejo Interterritorial como por carta, que nos explique esos 300.000 millones más de presupuesto que ha dado a Sanidad. Ahora la ministra cambia y dice que es un 47% más de qué. Se lo hemos pedido también por transparencia, porque no nos contesta, porque es mentira. Si fuera realidad podrían sacar pecho y nos darían esas cifras", ha apuntado.
En esta línea, ha señalado que la Comunidad ha dado "otra oportunidad" al Gobierno central para que conteste a esta cuestión. En caso de que así sea, ha indicado, estarán "muy gustosos" de esa inversión de 300.000 millones más para sanidad que ahora es "incierta". "Si eso fuera real le puedo asegurar que iría de forma finalista a nuestro capítulo 1, que son las personas que están trabajando día a día en los hospitales y que están infrafinanciadas por el Gobierno de España, que no se preocupa por ellas", ha zanjado.
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