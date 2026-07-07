Baños griegos, romanos y otomanos bajo Galería Canalejas Madrid: 2.200 metros cuadrados, 100 empleos y 21,5 millones para redefinir el lujo

El lujo en Madrid ya no se mide solo en escaparates. También en tiempo, silencio, privacidad, servicio y bienestar. Esa es la lectura que hace Galería Canalejas Madrid con la llegada de AIRE Ancient Baths, la multinacional española especializada en centros de bienestar que gestionará un nuevo espacio de relajación de cuerpo y mente en la planta inferior del complejo.

El proyecto supondrá una inversión de 21,5 millones de euros, ocupará cerca de 2.200 metros cuadrados y contará con entrada independiente por la calle Alcalá. La operación incluye, además, la creación de alrededor de 100 puestos de trabajo, un dato que refuerza la idea de que el lujo de alto valor no solo atrae visitantes, sino que también genera actividad económica estable en el centro de la capital.

Para Karine Titli, directora general de Galería Canalejas Madrid, la llegada de AIRE no debe leerse como una apertura aislada ni como la incorporación de "un spa más" a la oferta madrileña. La clave está en el lugar y en el concepto. "Galería Canalejas Madrid aporta una ubicación única, un activo histórico en pleno centro de Madrid y un posicionamiento ya consolidado en el lujo", explica a El Periódico de España. A su juicio, el desembarco de AIRE supone "la incorporación de un operador internacional a un ecosistema que integra marcas, servicios y experiencias bajo un mismo estándar de excelencia".

Este giro hacia el bienestar llega después de que OHLA y Garelos, el grupo de restauración creado por el gallego Antonio Couceiro, hayan zanjado la disputa que mantenían por el contrato de arrendamiento en Galería Canalejas Madrid. El acuerdo ha supuesto el cierre del restaurante Garelos en el sótano del complejo, el último superviviente de un food hall que llegó a reunir una docena de establecimientos y que no funcionó como esperaban sus promotores. Con su salida, la planta -1 queda despejada para transformar su oferta hacia nuevos usos vinculados al wellness, con AIRE Ancient Baths como principal protagonista y con la previsión de incorporar otras firmas complementarias al futuro centro de bienestar.

Del 'retail' de lujo al bienestar prémium

La operación encaja en la estrategia de Galería Canalejas Madrid de consolidarse como uno de los grandes destinos del lujo en la capital. Desde su apertura en junio de 2022, el complejo ha construido una propuesta vinculada al shopping de alta gama, la gastronomía y el lifestyle. Ahora da un paso más con un uso directamente asociado al bienestar.

La propia Titli lo resume así: "Esta colaboración es muy importante porque nos permite seguir ampliando la experiencia de Galería Canalejas Madrid y avanzar desde una propuesta tradicionalmente vinculada al retail de lujo hacia un ecosistema global de lifestyle, servicio y bienestar".

Ese cambio responde también a una transformación del cliente. El visitante de alto impacto ya no busca únicamente grandes firmas o compras exclusivas. Quiere una experiencia completa. "El cliente de mayor valor sigue buscando grandes firmas, pero cada vez demanda propuestas más completas", señala Titli. "Valora el servicio, la comodidad, la privacidad, la calidad del entorno y experiencias complementarias vinculadas al bienestar", sostiene.

AIRE Ancient Baths encaja en esa lectura. La compañía se inspira en la tradición de los baños de las antiguas civilizaciones griega, romana y otomana y suele instalarse en edificios históricos y emblemáticos en el corazón de las ciudades. Cuenta con presencia en urbes como Nueva York, Chicago, Toronto, Londres y Copenhague, además de distintas localizaciones en España.

Imagen de AIRE Ancient Baths Chicago, referente internacional del modelo de baños urbanos que llegará a Canalejas. / Cedida

Su llegada a Canalejas refuerza la dimensión internacional del complejo y amplía su actividad con nuevos usos vinculados al bienestar. "La propuesta de AIRE Ancient Baths es plenamente coherente con este propósito", defiende Titli, que insiste en una visión de excelencia basada en "la calidad e innovación del activo, la selección de operadores de primer nivel y la capacidad de integrar usos complementarios bajo un mismo estándar".

Inversión, empleo y centro urbano

El impacto de la operación no se queda en el plano simbólico. Los 21,5 millones de euros de inversión y la creación de alrededor de 100 empleos sitúan el proyecto también en el terreno económico. Para Galería Canalejas, esta incorporación contribuye a dinamizar la actividad del centro de Madrid a través de inversión, nuevos servicios y empleo asociado a un modelo de lujo más experiencial.

"El lujo de alto valor genera actividad más allá de la visita o la compra", sostiene Titli. "Este proyecto supone inversión, empleo y nuevos usos para un activo situado en el centro de Madrid. Refuerza la capacidad de Galería Canalejas Madrid para contribuir a la dinamización económica de la ciudad".

El desembarco de AIRE también tiene un valor estratégico para la propia compañía de bienestar. Amadeo Serra, CEO de AIRE Ancient Baths, subraya que Madrid era una plaza pendiente: "Madrid siempre ha sido una de nuestras grandes aspiraciones, pero queríamos asegurarnos de llegar a la capital con una ubicación verdaderamente excepcional. Estamos convencidos de que, con este nuevo espacio, lo hemos conseguido".

La elección de Canalejas no es casual. El complejo se ubica en un conjunto arquitectónico de siete edificios históricos junto a la Puerta del Sol y aspira a redefinir la idea de lujo en el centro de Madrid. La llegada de AIRE añade una capa más a esa ambición: convertir la experiencia prémium en algo que no termina en la compra, sino que se prolonga en el cuidado, la calma y el tiempo.

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En una ciudad donde el lujo compite cada vez más por diferenciarse, Galería Canalejas apuesta por un mensaje claro: el nuevo lujo madrileño no solo se mira. También se vive, se reserva, se atraviesa y se siente.