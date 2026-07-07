Un estudio explica por qué el semen de los asturianos y los cántabros es de mayor calidad que el de los madrileños

Un estudio realizado en España ha detectado diferencias significativas en la calidad del semen de los hombres según la región en la que viven, con mejores parámetros en el norte peninsular. La investigación apunta a que estas variaciones podrían estar relacionadas principalmente con factores ambientales, como la contaminación, ya que los hábitos de vida de los participantes eran muy similares.

El trabajo, coordinado por la bióloga Rocío Núñez Calonge, experta en reproducción asistida, ha analizado los datos de casi 400 hombres que se sometieron a una evaluación de fertilidad en siete centros de reproducción asistida de España entre junio de 2024 y diciembre de 2025. Los resultados se presentan este martes en Londres, en el marco de la Reunión Anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE).

Los investigadores compararon parámetros seminales en cuatro zonas peninsulares —norte, sur, sureste y centro— y recopilaron información sobre el estilo de vida de los participantes, su lugar de residencia, índice de masa corporal, historial médico, actividad física, exposición a sustancias químicas, uso de medicamentos y hábitos como el consumo de tabaco, alcohol, drogas o café.

Diferencias notables

La conclusión fue clara: aunque los hábitos eran, en términos generales, muy parecidos en todas las regiones, la calidad del semen presentaba diferencias notables. El norte registró los mejores resultados, con un recuento medio total de espermatozoides móviles de 94,35 millones, frente a los 50,11 millones observados en los hombres del centro.

También se detectaron diferencias en el volumen seminal, la concentración de espermatozoides, la motilidad, la morfología y el recuento total de espermatozoides móviles. En el norte, la reducción de la motilidad espermática afectó al 23,9% de los hombres, frente al 55,4% en el sur y el 53,4% en el centro.

Ante estos datos, los investigadores consideran que las diferencias podrían explicarse por la exposición ambiental, incluidos los niveles de contaminación y otros posibles contaminantes presentes en cada zona.

Contaminación, el mayor problema

“En el trabajo hemos comprobado que los hábitos de los varones son iguales en todas las regiones estudiadas, por lo que la única explicación de las diferencias de calidad de semen tiene que ser ambiental”, ha señalado Núñez Calonge a EFE. La investigadora ha matizado, no obstante, que el estudio no ha permitido determinar con exactitud cuáles son esos factores ambientales concretos.

La bióloga apunta especialmente a la contaminación, que previsiblemente sería mayor en el centro —en concreto en Madrid, donde se ha realizado parte del estudio— que en el norte. Aun así, insiste en que hacen falta investigaciones más amplias para esclarecer la relación entre exposición ambiental y calidad seminal.

Núñez Calonge ha descartado que una peor calidad del semen afecte directamente a la salud de los bebés. Según ha explicado, lo que implica es una mayor probabilidad de infertilidad masculina y más dificultad para lograr el embarazo. “Pero una vez que la mujer consigue el embarazo, la salud de los niños no se ve afectada”, ha precisado.

La investigadora también ha subrayado que el estudio no resta importancia a los hábitos de vida, como el tabaco, el alcohol o el ejercicio físico, que sí pueden influir en la calidad del semen. Lo que demuestra, según sostiene, es que esos hábitos no explicarían las diferencias detectadas entre regiones.

“Si los varones tienen hábitos de vida saludables pero viven en un entorno con mucha contaminación o con agentes que afectan a la fertilidad, es difícil poder evitarlo de forma individual”, ha advertido Núñez Calonge. Por ello, reclama que las administraciones tengan en cuenta el impacto de los factores ambientales en la fertilidad y promuevan nuevos estudios para identificar cuáles son y cómo prevenirlos.

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Los autores del estudio consideran necesario ampliar los análisis para comprender mejor la relación entre contaminación, exposición a productos químicos industriales, compuestos derivados del plástico y salud reproductiva. También defienden políticas públicas más contundentes para reducir la exposición a estos contaminantes y proteger la fertilidad de las futuras generaciones.