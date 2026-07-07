La eliminación de Brasil acelera la renovación de Vinicius: una conversación “pendiente” y una oferta con fecha de caducidad

“Ahora mismo estoy centrado en la selección. Hablaré de todo lo relacionado con el Madrid después del Mundial. Ahora mismo solo estoy centrado en mi país, en mis compañeros y en hacer un gran torneo”, confesaba Vinicius Júnior con naturalidad horas antes de protagonizar su debut en el Mundial ante Marruecos. Pues bien, el momento ha llegado. La participación de Brasil ha llegado a su fin tras la eliminación ante Noruega (1-2) y la renovación del brasileño se convierte en asunto prioritario para ambas partes. La situación lleva meses estancada, pero el Real Madrid no está dispuesto a permitir que una de sus caras visibles se marche como agente libre el próximo verano.

Es turno ahora para que Florentino Pérez, mucho más activo desde su victoria en las elecciones a la presidencia, tome las riendas de la situación. Y la temprana eliminación de los cariocas juega en favor de la directiva blanca para atajar la situación cuanto antes. Se acabaron las excusas. La temporada ha finalizado. El Mundial ha terminado para Vinicius. Llega el momento de tomar asiento, negociar y buscar un acuerdo que aún no se ha producido debido a las diferencias entre ambas partes en el apartado económico.

Un intento de revalorización

Tras finalizar una segunda temporada por debajo de las expectativas fijadas sobre el brasileño, el gran ‘7’ de los blancos se marchó a la cita mundialista para vestir el traje de líder de la Seleçao. Bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, ha sido el mejor jugador de la pentacampeona y se marcha de la Copa del Mundo con cuatro goles y una asistencia en su casillero particular. Con la intención de lanzar un mensaje al Real Madrid en este torneo puso rumbo a Estados Unidos, pero regresa con un sabor agridulce. Vinicius ha jugado minutos de mucho nivel en el plano individual. En cambio, la eliminación en octavos desarticula por completo un plan con el que pretendía revalorizarse.

La falta de acompañantes en una selección brasileña muy atacada por las lesiones ha terminado por privar al ‘7’ de progesar en este torneo. Muchos apuntarán directamente al delantero por no lanzar el primer penalti ante Noruega. Los protagonistas se encargaron al término del encuentro de desmontar cualquier elucubración posible.

El delantero del Real Madrid Vinicius Junior celebra tras marcar el 0-2, durante el partido de LaLiga de fútbol que RCD Espanyol y Real Madrid disputan este domingo en el RCDE Stadium, en Barcelona. / Quique García / EFE

"Ha sido una decisión del cuerpo técnico, que decidió que fuera Bruno el que lanzara. Podría haber tirado yo y podría haber fallado también, es el fútbol", reconoció Vinicius. "Ni el míster, ni Bruno ni yo hemos escapado de la responsabilidad. Bruno creo que era el mejor para este lanzamiento, entrenó muy bien. Y yo... Muchos dirán que no quise lanzar, pero nunca escapé de la responsabilidad. Tiré penaltis en el Real Madrid y en la selección cuando fue necesario, nunca he huido", declaró.

El salario, factor principal del conflicto

Desde el verano pasado, la renovación del brasileño ha sido uno de los puntos sobre la mesa en las oficinas de Valdebebas. Todo hacía indicar que ambas partes habían alcanzado un acuerdo, pero toda la negociación se rompió y no ha vuelto a dar signos de prosperar. Es por ello que Florentino Pérez personalmente habría tomado parte para desbloquear la situación. Durante la temporada, el futbolista alegó su deseo de aplazar las conversaciones y centrarse en lo deportivo, siendo esta una decisión muchas veces vista en otros compañeros de profesión.

Lo cierto es que tanto el brasileño como el club siempre han gozado de una relación inmejorable. Nunca antes habían atravesado una renovación tan atascada. Todo esto se debe a las exigencias económicas por parte de Vinicius, que habría reclamado al club situarse en la escala salarial de Kylian Mbappé y convertirse así en el mejor pagado de la plantilla junto al francés. Aunque las últimas informaciones destacan que el brasileño podría aceptar una ligera rebaja, lo que parece innegociable por parte de su entorno es la prima de renovación. Desde el club mantienen una postura firme y no están dispuestos a aceptar esta pretensión por parte de uno de sus futbolistas más reconocidos.

Florentino Pérez celebra a l’Hotel Eurobuilding de Madrid la seva victòria en les eleccions a la presidència del Reial Madrid diumenge a la nit. | / JUANJO MARTÍN / EFE

Es por ello que se abren tres escenarios posibles de cara a las próximas semanas. En primer lugar, las dos partes parecen estar dispuestas a continuar vinculadas y formalizar la renovación. En segundo lugar, si el brasileño decide no renovar su contrato, podría ser traspasado este mismo verano. En último lugar, ambas partes podrían correr el riesgo de finalizar el último año de contrato sin alcanzar renovación o venta, por lo que se antoja realmente complicado llegar a este punto.

Renovación o traspaso

Con la eliminación del combinado brasileño ya no hay escapatoria para Vinicius. Pese a mostrarse relativamente tranquilo en todas y cada una de las declaraciones acerca de su renovación con el conjunto blanco, lo cierto es que la situación se ha ido complicando con el paso de los meses. Todas las partes han trasladado ese mensaje de “tranquilidad”, pero el tiempo llega a su fin. Desde el Real Madrid tienen la convicción de que el futbolista acabará por firmar el acuerdo, tal y como ha ocurrido con otros jugadores en el pasado, pero, en caso de no suceder, el club no vería con buenos ojos la marcha de Vinicius como agente libre. Es por ello que la opción de vender al futbolista este mismo verano podría coger peso próximamente. El cara a cara entre ambas partes se producirá en las próximas semanas.

Pese a ser optimistas, en el club también tienen la intención de obtener una respuesta definitiva en el corto plazo y planificar con mayores certezas el futuro del conjunto blanco. Vinicius ha sido y es una debilidad personal para Florentino Pérez. Una institución dentro del Real Madrid. Fue el primer jugador en activo en ocupar un asiento en el palco de autoridades junto a Pérez. El presidente siempre ha sido su gran valedor, sin importar qué o quién estuviera enfrente.

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Esta situación ha despertado el interés de alguno de los equipos más potentes del continente europeo. El PSG o el Bayern Múnich podrían ser los mejor posicionados en caso de que el futbolista abandonara el Real Madrid. En el caso del conjunto alemán, podría llevarse a cabo un intercambio con Michael Olise. El francés está siendo uno de los mejores futbolistas de la temporada y su entendimiento con Mbappé es innegable. Incluso, aun renovando Vinicius, el extremo francés podría ser uno de los objetivos de Florentino Pérez para completar una delantera de ensueño.