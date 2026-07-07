Dos detenidos vinculados a bandas juveniles por apuñalar a un joven en San Isidro

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, vinculados a los Dominican Don’t Play (DDP) y a la Banda de los 18, acusados de apuñalar a un joven durante las fiestas de San Isidro en Madrid. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de mayo en las inmediaciones de la Pradera de San Isidro, en el distrito de Carabanchel, cuando un grupo de jóvenes regresaba de las celebraciones y se cruzó con dos individuos en plena calle.

Según ha informado la Policía Nacional, los sospechosos comenzaron a increparles utilizando expresiones características de los Trinitarios, organización enfrentada a los DDP por el control territorial. Al no obtener reacción, emplearon después lenguaje propio de los DDP.

Control del territorio

En ese momento, uno de los agresores se abalanzó sobre el grupo armado con machetes y con un objeto no identificado, que podría ser un punzón, y atacó a uno de los jóvenes, causándole una herida por arma blanca en el tórax. La víctima, que no tenía relación con estos grupos organizados y violentos de carácter juvenil, quedó herida en el lugar hasta la llegada de los agentes. Posteriormente fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada al hospital más cercano.

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Tras la agresión, los dos presuntos autores huyeron a la carrera. La investigación permitió identificarles y localizar sus domicilios: uno de ellos próximo al lugar de los hechos y el otro en la localidad madrileña de Parla. La Policía estableció un dispositivo especial que culminó con la detención de ambos los días 16 y 17 de mayo. Los dos están acusados de un delito de lesiones y de pertenencia a organización criminal. El detenido mayor de edad ingresó en prisión por orden judicial, mientras que el menor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.