Detenido un conductor por provocar un accidente en la M-45 y culpar a un coche supuestamente fugado en Leganés

La Guardia Civil ha informado de la detención de un hombre de 34 años como presunto autor de un delito de lesiones tras provocar un accidente de tráfico grave en la M-45 a la altura de Leganés y tratar después de responsabilizar a otro supuesto vehículo que, según él, se había dado a la fuga.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de junio sobre las 15 horas en el kilómetro 3,6 de la citada carretera, y fruto del accidente una mujer de 39 años que conducía una moto resultó gravemente herida con politraumatismos, por los que tuvo que se trasladada en helicóptero al Hospital Doce de Octubre.

La Guardia Civil se hizo entonces cargo de una investigación que terminó concluyendo que el conductor del turismo cambió de carril sin cerciorarse de la presencia de la motorista, lo que provocó que esta saliera despedida y el vehículo impactara contra otros turismos, ha informado la Benemérita en un comunicado.

Aunque el culpable del siniestro se quedó en el lugar, aprovechó los daños sufridos en su vehículo para negar ser el causante del accidente y tratar de responsabilizar a un coche que supuestamente se había dado a la fuga.

Sin embargo, la inspección ocular, el análisis de los restos en la calzada y la revisión de las cámaras de seguridad permitieron reconstruir los hechos e identificar al responsable, quien finalmente fue detenido el 26 de junio.

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El delito de lesiones está tipificado en el Código Penal con penas que dependen de si la lesión requiere de tratamiento médico, del medio empleado o de las secuelas permanentes, variando desde multas por lesiones leves hasta penas de prisión de hasta doce años por lesiones muy graves.