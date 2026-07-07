Confirmado por la Cofradía Marinera de Vallekas: su icónica Batalla Naval vuelve a Madrid y ya tiene fecha oficial

Cines al aire libre, refugios climáticos, o piscinas municipales... tras la llegada de la segunda ola de calor del verano no es de extrañar que los madrileños busquen desesperadamente formas de paliar o huir del calor de la capital. Por suerte, la conocida como Cofradía Marinera de Vallekas ha presentado una solución la "mar" de refrescante: vuelve su icónica Batalla Naval.

¿Qué es la Batalla Naval de Vallekas?

Cuando en 1981 un grupo de jóvenes abrieron las bocas del riego del Bulevar de Vallecas para combatir la ola de calor durante las Fiestas del Carmen, nunca podrían haber imaginado que, de aquel baño improvisado, nacería una tradición histórica con su propio lema: "un puerto de mar para Vallekas".

Tan solo cancelado durante la década de 1991, y en los años 2020 y 2021 a causa del COVID-19, este evento es capaz de reunir a miles de madrileños cada año, quienes armados con cubos, pistolas de agua o barreños, toman las calles del barrio para dar vida a esta propuesta refrescante y reivindicativa.

¿Cuándo y dónde se celebrará?

Organizado por la Cofradía Marinera de Vallekas, este año el evento se celebrará bajo el lema "¡Mójate! Y desarma al fascismo", y su fecha oficial ya ha sido anunciada: el próximo domingo 19 de julio a partir de las 16:30 horas en el Bulevar de la calle Peña Gorbea.

La Cofradía ha decido que este año desde la Batalla Naval de Vallekas se denuncie la deriva imperialista y el fascismo. / @cofradiamarineravk

Tras la lectura del pregón en este bulevar, se dará el pistoletazo de salida para que la multitud de vecinos y varios camiones cisterna inunden las calles del distrito de Puente de Vallecas. El recorrido incluirá las calles de Puerto Alto, Martínez de la Riva, Monte Perdido, Arroyo del Olivar y Payaso Fofó.

Recorrido de la Batalla Naval / Portal Vallecas

¿Es necesario inscribirse o existen requisitos?

La celebración es completamente gratuita aunque se podrá colaborar con la autofinanciación de la fiesta mediante la compra de las camisetas oficiales que ya están a la venta por un precio de 12 euros para adultos y 10 euros para las tallas infantiles. Estas estarán disponibles en las librerías Muga, Malaletra, Casi Famosos y La Esquina del Zorro, situadas en diversos puntos del barrio.

Fotos en el recorrido de Jesús Inastrillas / Portal Vallecas

También se podrá adquirir un bono de comida por 10 euros por persona, que incluirá pan y bebida. Este bono deberá comprarse con antelación en la Taberna La Frasca (Calle del Payaso Fofó, 24) y dará derecho a una de las 600 raciones que se servirán de la paella popular, cuya elaboración comenzará a las 13:30 horas en la Plaza de Puerto Rubio. Del total de raciones, 130 serán completamente veganas.

Entre los requisitos solo se ha especificado la prohibición expresa del uso de globos de agua con la intención de evitar los posibles incidentes o lesiones que estos podrían causar al ser lanzados desde balcones o a gran velocidad.