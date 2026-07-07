VERANO
El impresionante parque de Madrid que se convierte en un cine gratis al aire libre: estas son las películas que se proyectarán
El cine se convierte en una de las opciones más demandadas de los madrileños, pues combina ocio, cultura y ambiente familiar a un precio muy económico
El verano se empieza a disfrutar en Madrid cuando cae el sol. Y es que durante la mayor parte del día, los ciudadanos tratan de sobrellevar las altas temperaturas refugiándose en un lugar fresco o, en su defecto, pasando el día en alguna piscina.
Eso sí, esto hace que los planes nocturnos sean los preferidos por la mayoría y, con ello, las actividades al aire libre ganan protagonismo. Si lugar a dudas, el cine se convierte en una de las opciones más demandadas de los madrileños, pues combina ocio, cultura y ambiente familiar a un precio muy económico o, en algunas ocasiones, hasta sin coste.
Los hay de todos los tipos: con películas más actuales, con más espacio, cerca de un parque o con tiendas alrededor para poder acompañar la película con palomitas, refrescos o dulces. Sin embargo, hay uno que destaca frente a todos los demás, ¡sigue leyendo para saber cuál es!
El mejor cine de verano está en plano barrio de Chamartín
El cine de verano vuelve a Madrid como uno de los planes más esperados de las noches estivales. El parque de Berlín, en el distrito de Chamartín, se transformará de nuevo en una gran sala al aire libre con una programación gratuita pensada para todos los públicos.
La nueva edición del Cine de Verano 2026 de Chamartín se celebrará todos los sábados del 11 de julio al 29 de agosto, con sesiones a partir de las 22.00 horas. En total, el ciclo contará con ocho largometrajes que combinan animación, aventuras, superhéroes e historias familiares.
Fechas, horarios y películas
El parque de Berlín será uno de los escenarios destacados del verano cultural madrileño. Durante ocho sábados consecutivos, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una película al aire libre en uno de los espacios verdes más conocidos del distrito.
La programación arrancará el 11 de julio con ‘Robot salvaje’ y continuará con títulos recientes y populares como ‘Cómo entrenar a tu dragón’, ‘Superman’, ‘Transformers One’, ‘Lilo & Stitch’ o ‘Misión Imposible: sentencia final’. A continuación, la lista completa de las películas que se proyectarán y los días elegidos para ello:
- 11 de julio: ‘Robot salvaje’
- 18 de julio: ‘Cómo entrenar a tu dragón’
- 25 de julio: ‘Superman’
- 1 de agosto: ‘Transformers One’
- 8 de agosto: ‘Lilo & Stitch’
- 15 de agosto: ‘Los tipos malos’
- 22 de agosto: ‘Wolfgang. Extraordinario’
- 29 de agosto: ‘Misión Imposible: sentencia final’
Todas las proyecciones comenzarán a las 22.00 horas y estarán dirigidas a público familiar, con propuestas que van desde el cine de animación hasta la acción y la aventura.
Más cines de verano en Madrid
Además del cine de verano del parque de Berlín, la capital contará durante las próximas semanas con otras propuestas destacadas, como La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque, en el parque de Santander; o Cibeles de Cine, en la Galería de Cristal. Estos ciclos convierten patios, parques y edificios emblemáticos en salas improvisadas donde ver clásicos, estrenos recientes y películas para todos los públicos. Una alternativa cultural que combina cine, ocio y noches al aire libre en distintos puntos de Madrid. Y tú, ¿a qué esperas para ir?
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