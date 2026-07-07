Ni Cibeles ni en casa: el edificio de arquitectura sostenible en Delicias que cuida tus plantas y ofrece un respiro veraniego

Frente a la larga ausencia que implica un viaje, las plantas necesitan un lugar fresco donde un golpe de calor ni siquiera está sobre la mesa. Entre las guarderías más reconocidas, está la del Círculo de Bellas Artes (cerca de Gran Vía y la Plaza de Cibeles) y otra opción es dejarlas con un vecino o familiar, pero este edificio reconocido por su arquitectura sostenible ubicado en el barrio Delicias, cuenta con una amplia programación más allá de este servicio.

En pleno sol veraniego, de los pocos lugares que florecen es el auditorio de Infinito Delicias, donde entre julio y agosto además de descansar, trabajar o conversar en su refugio climático, puede dejar sus plantas para que las cuiden durante las vacaciones. Además, todas las tarde del 6 al 10 de julio cualquiera puede participar en el proceso de codiseño y fabricación de nuevos muebles y estructuras para este espacio.

Este espacio diseñado por Ultrazul cuenta con zonas de sombra, mesas compartidas, una ludoteca para familias y un pequeño siestario en el que refugiarse. Pero todas las miradas se las lleva la vegetación que crea una atmósfera más agradable. Una parte proviene del Vivero de Estufas del Retiro, pero otras son encargos de los usuarios.

¿Qué hacer con sus plantas si se va de la ciudad?

En este sentido, otro servicio del refugio climático es la Guardería de Plantas, para aquellos madrileños que se van de casa por largas temporadas y necesitan dejar sus macetas con alguien que la cuide, pero que no tienen vecinos, familiares o amigos que tengan la disponibilidad.

En esta guardería de plantas también puede refrescarse del calor, trabajar o solo pasar el rato / Infinito Delicias

Además, hay un consultorio botánico abierto al público acompañado por una pequeña biblioteca especializada, concebidos como puntos de encuentro donde compartir conocimientos, acercarse a la naturaleza, resolver dudas y, en definitiva, aprender más del cuidado de la flora y su entorno. Por ello, también está la exposición fotográfica 'Lo que las flores revelan', que recoge el trabajo de Deneb Martos y Ana Paes a partir de extractos vegetales y procesos sostenibles, abierta al público de forma gratuita hasta el 30 de agosto en el patio de Infinito Madrid.

Pero la programación no termina allí, y es que también contará con un sistema de producción de esquejes, de tal forma que al terminar el verano habrá más plantas que antes de empezar la temporada. Estos nuevos ejemplares llegarán a las manos de vecinos y colectivos del barrio, por lo que en unos meses el barrio Delicias tendrá balcones, patios y espacios comunitarios reverdecidos.

Más allá de ser una Guardería, el espacio cuenta con exposiciones y libros sobre botánica / Infinito Delicias

Arquitectura sostenible

De la misma forma, la misma fachada del edificio refleja este principio verde. Las fachadas orientadas al este y al oeste tienen una estructura de madera de castaño que da paso a una sucesión de balcones con jardineras y toldos regulables, una primera barrera frente al sol que ayuda a evitar la radiación.

El segundo escudo es la misma vegetación, la cual aporta un microclima más agradable alrededor de la fachada. En arquitectura, esta reimaginación de balcones, toldos y plantas se conoce como 'colchón térmico', ya que ayuda a regular las condiciones interiores a lo largo del año.

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Pero más allá de la superficie, su interior continúa la estrategia climática con una disposición de huecos que favorece la ventilación cruzada entre ambos lados del edificio. Asimismo, los paneles solares producen energía al mismo tiempo que generan sombra en la azotea.