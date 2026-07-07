Cerca de 50.000 madrileños se beneficiarán de la nueva sede de la Mancomunidad de la Sierra Norte en Lozoyuela

La Comunidad de Madrid ha destinado cerca de tres millones de euros a la construcción de la nueva sede de la Mancomunidad de la Sierra Norte, una infraestructura que estará situada en Lozoyuela y que prestará servicio a casi 50.000 vecinos de los 42 municipios que integran esta entidad.

El proyecto se financiará a través del Programa de Inversión Regional (PIR) 2022-2026 y tendrá un plazo de ejecución de 14 meses. Las obras serán gestionadas por la empresa pública Planifica Madrid.

Durante una visita a la parcela donde se levantará el edificio, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, aseguró que el Ejecutivo autonómico continúa trabajando "para que todos los madrileños, con independencia de su lugar de residencia, tengan acceso a los mejores servicios y a las más modernas infraestructuras".

Un edificio de 900 metros cuadrados

La nueva sede contará con cerca de 900 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. El inmueble albergará las áreas de administración y urbanismo, además de salas polivalentes destinadas al desarrollo de servicios y a la celebración de actos institucionales.

Asimismo, dispondrá de un espacio de formación para empleados públicos, despachos para los equipos de intervención —entre ellos psicólogos y trabajadores sociales— y un salón de actos para reuniones y actividades.

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La construcción de este edificio forma parte del Plan de Actuaciones Supramunicipales impulsado por la Comunidad de Madrid, dotado con más de 160 millones de euros para financiar una treintena de proyectos que beneficiarán a 128 municipios de la región.