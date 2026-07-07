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Cuántas casas tiene Joan Manuel Serrat: así es su inmenso patrimonio inmobiliario entre Menorca, Barcelona y Madrid

Tras más de 55 años de carrera, el artista ha acumulado una fortuna que ha reinvertido en diversas propiedades inmobiliarias por toda España

A lo largo de su extensa carrera musical Joan Manuel Serrat ha invertido su capital en diferentes inmuebles

A lo largo de su extensa carrera musical Joan Manuel Serrat ha invertido su capital en diferentes inmuebles / Montaje de 'El Periódico de España'

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

Una de las cifras que más sorprende de la carrera del cantautor español Joan Manuel Serrat es precisamente la que atañe a su fortuna. Y es que según diferentes estimaciones financieras, tras más de 55 años de carrera musical y 30 discos de estudio, el compositor habría conseguido amansar una pequeña fortuna de casi 6 millones de euros.

A pesar de todo, el poeta nunca ha sido propenso al despilfarro o a los lujos estrafalarios y siempre ha reinvertido el dinero ganado en sus giras americanas en lo que parecía un valor seguro: bienes raíces. Así, a estos números hay que añadir además el inmenso patrimonio inmobiliario del artista, que cuenta con un refugio y varias propiedades en Menorca, varias casas en Barcelona e incluso un piso en pleno centro de Madrid.

Joan Manuel Serrat en el Beacon Theatre de Nueva York

Joan Manuel Serrat en el Beacon Theatre de Nueva York / EFE

Un piso en la Costa Brava y otro en la Plaza de Ópera

Además de su residencia habitual en Vallcarca, Barcelona, el artista español ha invertido parte de las ganancias de sus giras por Latinoamérica en el mercado inmobiliario a través de diversos inmuebles en Cataluña y en Madrid. Entre sus propiedades figuran una vivienda de unos 90 metros cuadrados en una urbanización de Begur, en la Costa Brava, y un piso de 185 metros cuadrados en Madrid. Este último, situado en las inmediaciones de la Plaza de Ópera, constituye una apuesta segura al encontrarse en una de las zonas más cotizadas del centro de la capital.

Joan Manuel Serrat vive actualmente en el barrio barcelonés de Vallcarca

Joan Manuel Serrat vive actualmente en el barrio barcelonés de Vallcarca / Ayuntamiento de Barcelona

Menorca, el refugio de Serrat lejos de los focos

Conocida por ser el refugio personal del artista, Serrat disfruta junto a su familia y círculo cercano de largas estancias en la isla de Menorca. Aunque sus giras lo han llevado prácticamente por todo los continentes, el cantautor ha confesado en más de una ocasión que solo desde la ventana de su casa de Mahón, frente al mar, es desde donde realmente "se ve el mundo".

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Así es la terraza de la que Serrat hablaba en su documental 'Serrat, 50 anys de música'

Así es la terraza de la que Serrat hablaba en su documental 'Serrat, 50 anys de música' / RTVE

Pero su vínculo con la isla va más allá del descanso y la desconexión. Serrat también ha realizado importantes inversiones inmobiliarias en Menorca, donde posee cinco propiedades: dos viviendas en el puerto de Mahón, ambas con jardín y porche; una casa en la plaza del Carmen de la ciudad menorquina; y dos terrenos rústicos de 165 y 680 metros cuadrados.

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