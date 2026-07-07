Ayuso carga contra el "paripé" de Hacienda con el objetivo de déficit: "Fue un engaño"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado este martes de "paripé" la reunión de ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde Hacienda ofreció a las autonomías un mayor margen de déficit y gasto para 2027, puesto que los presupuestos estatales "no van a salir adelante", y ha apostillado: "Todo fue un engaño".

"Nos intentó convencer de que va a haber presupuestos generales cuando ni siquiera cuenta con el apoyo de sus socios", ha comentado Díaz Ayuso en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y donde ha presentado al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio.

Considera Díaz Ayuso que el Gobierno de Pedro Sánchez está siguiendo los trámites previos a la presentación de unos presupuestos como "maniobra de distracción" ante los casos de corrupción en su entorno y a modo de "propaganda para el programa electoral".

Asimismo, ha acusado a Hacienda de plantear "unos techos de gasto inasumibles" con el fin de meter "más presión" sobre los servicios públicos de gestión autonómica (dependientes del PP en su mayoría) para luego sacar "la pancarta" y, de la mano de los sindicatos, promover "un otoño caliente".

El CPFF aprobó la senda de estabilidad para las comunidades autónomas (paso previo a los presupuestos) con la mayoría de Hacienda y los votos de las regiones socialistas (Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias), ya que el PP votó en contra del "irrelevante" objetivo: un déficit del 0,1 % del PIB anual entre 2027 y 2029 y una deuda del 18,9 % del PIB en 2027, 18,3 % del PIB en 2028 y 17,7 % del PIB en 2029.

Díaz Ayuso también ha opinado que las propuestas del Ejecutivo en materia de financiación autonómica implicarían "financiar siete veces a Cataluña por encima de Madrid" e "impulsar la Hacienda catalana".

Para la presidenta, este nuevo "escándalo" es otra muestra de que en España "todo se está degradando a gran velocidad", y en este sentido ha aseverado que, mientras Ossorio es un presidente parlamentario "justo" y "moderado", en el Congreso Francina Armengol se dedica a "retorcer el Reglamento" y mantiene "paralizadas" leyes presentadas por el PP.

"Lo mismo te abre de manera atropellada en plenas Navidades porque hay que dar un impulso a la amnistía por necesidades espurias que todos sabemos pero, sin embargo, después no exige al Gobierno su sola presencia para ser fiscalizado", ha apuntado.

Díaz Ayuso cree que es cada vez más difícil ser "oposición" y "contrapeso" al "proyecto minoritario" de Sánchez, que está "cogido con pinzas", sometido a "chantajes continuos" y ha hecho "que el ambiente político del país se haya desquiciado".

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Ha criticado igualmente que haya "una opinión pública secuestrada a manos del Gobierno" y una "utilización descarada de instituciones y medios el régimen". "Parece ser que el dinero público solo tiene que ir destinado a campañas gubernamentales, a rescates de los amigos socialistas, y nunca en favor de las familias y las vidas que están en camino", ha lamentado.