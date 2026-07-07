El Ayuntamiento de Galapagar homenajea a Jacinto Benavente en el 72º aniversario de su fallecimiento

El Ayuntamiento de Galapagar, a través de la Biblioteca Municipal Ricardo León y en colaboración con la ONG Acervo Intergeneracional, rendirá homenaje a Jacinto Benavente con motivo del 72º aniversario de su fallecimiento.

El acto tendrá lugar el próximo martes 14 de julio, a las 10:30 horas, en el Cementerio Municipal El Chopo, donde descansan los restos del dramaturgo, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1922.

La jornada incluirá unas palabras de homenaje, una lectura participativa de fragmentos de la obra de Benavente y una actuación de arpa celta a cargo de Gabriela Ribero. La intérprete ofrecerá un repertorio con piezas de Johann Sebastian Bach, Gabriel Fauré y Henriette Renié. Según ha informado el Ayuntamiento, la asistencia será libre hasta completar el aforo del recinto.

Cómo participar en las lecturas

La organización ha abierto dos modalidades de participación para quienes deseen formar parte de la lectura de textos del autor.

Los interesados en intervenir de forma presencial deberán inscribirse antes del viernes enviando un correo electrónico a la Biblioteca Municipal Ricardo León, indicando su nombre y el fragmento de la obra que desean leer.

Además, quienes no puedan acudir al acto podrán participar mediante el envío de un vídeo con la lectura de un texto de Benavente al mismo correo electrónico antes de este sábado.

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Las grabaciones deberán tener una duración máxima de dos minutos, realizarse en formato horizontal e incluir al comienzo la identificación del participante y su lugar de procedencia.