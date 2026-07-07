La Asamblea de Madrid ampliará el hemiciclo con diez escaños más ante el aumento de diputados para las elecciones de 2027

La Asamblea de Madrid, como la población de la Comunidad, también crece. Por ello, la Cámara parlamentaria acometerá entre marzo y junio de 2027 una reforma del hemiciclo para habilitar diez nuevos escaños, ante la previsión de que el número de diputados autonómicos aumente en la próxima legislatura como consecuencia del aumento de la población madrileña.

Así lo ha avanzado este martes el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde ha explicado que los trabajos se licitarán antes de que termine 2026 y comenzarán una vez concluya en marzo el último periodo de sesiones de la legislatura, con el objetivo de que "todo esté listo" para la incorporación de los nuevos parlamentarios tras las elecciones autonómicas del 23 de mayo de 2027.

Actualmente, la Asamblea cuenta con 135 diputados y dispone de ocho escaños libres en el hemiciclo. Sin embargo, el Estatuto de Autonomía establece que la composición de la Cámara se fija en función de la población, a razón de un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, por lo que, con el dato más reciente —7.137.031 habitantes—, el número de representantes podría elevarse hasta 143.

El dato definitivo dependerá del censo vigente al cierre de 2026, por lo que Ossorio no descarta que la cifra final pueda variar si la población de la Comunidad de Madrid continúa creciendo durante los próximos meses. Además, ha apuntado que las necesidades de espacio podrían ser incluso mayores en función de la composición del Consejo de Gobierno y de si sus miembros son también diputados.

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, en un desayuno informativo de Fórum Europa. / EFE/ Kiko Huesca

Escaños reversibles

Los servicios de arquitectura de la Asamblea han elaborado un proyecto para instalar los diez nuevos asientos en los espacios existentes junto a las puertas traseras del hemiciclo, al final de las bancadas. Según Ossorio, la reforma se ejecutará de manera que los escaños puedan retirarse con facilidad en el futuro si se modifica el sistema actual.

El presidente de la Cámara ha señalado que existe "unanimidad" entre los grupos parlamentarios sobre la conveniencia de fijar un tope máximo de diputados, al considerar que el número actual ya es elevado y que sería razonable desligar la composición de la Asamblea del crecimiento demográfico. De confirmarse la previsión de 143 diputados, la Asamblea de Madrid se consolidaría como el parlamento autonómico con más miembros de España.

Nueva sede para la Cámara de Cuentas

Ossorio también se ha referido al futuro edificio de la Cámara de Cuentas, que se levantará en una parcela anexa a la Asamblea de Madrid y que contará con un presupuesto estimado de 24 millones de euros. El presidente de la Cámara ha defendido que esta obra ha sido uno de los objetivos de su mandato, ya que la institución que preside Joaquín Leguina ocupa actualmente un inmueble en alquiler con un coste aproximado de un millón de euros al año.

El plazo para presentar propuestas al concurso de ideas finaliza el 13 de julio. El proceso se desarrolla en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para, según Ossorio, "garantizar la transparencia y la calidad" del proyecto.

El nuevo edificio tendrá unos 10.000 metros cuadrados y 140 plazas de garaje, y entre las exigencias del concurso figura que la construcción mantenga una coherencia estética con el complejo de la Cámara autonómica. Ossorio ha explicado que alrededor de 40 equipos de arquitectos ya han visitado la zona y ha subrayado que el jurado contará con profesionales designados por el COAM, así como con arquitectos que participaron en el diseño del actual edificio de la Asamblea.

Balance de legislatura

Durante su intervención, Ossorio ha hecho balance de la actividad parlamentaria y ha destacado que la Asamblea ha aprobado 29 leyes en lo que va de legislatura, frente a una media de 16 en el conjunto de los parlamentos autonómicos españoles. Entre las normas aprobadas ha citado tres Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuatro leyes de rebajas fiscales, la ley de promoción de vivienda, la Ley de Empresa Familiar y la del concebido no nacido.

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Según los datos aportados por el presidente de la Cámara, los diputados han registrado 82.000 iniciativas, se han celebrado 78 plenos y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a 291 preguntas parlamentarias, mientras que los consejeros han contestado a 879. Ossorio también ha recordado que la Asamblea ha acogido tres debates sobre el estado de la región, tres comisiones de estudio —sobre financiación autonómica, pantallas y jóvenes, y drogas— y la comisión de investigación sobre cátedras universitarias en la que compareció Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.