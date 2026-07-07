Almeida da la bienvenida a 326 nuevos policías municipales: "Vuestro compromiso nos hará mejores como ciudad"

Tras sellar la semana pasada un acuerdo clave con los sindicatos un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los 6.300 policías que operan en Madrid, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido este martes la entrega de despachos a 326 nuevos agentes de la Policía Municipal, que ya se han incorporado a sus destinos en la capital.

De ellos, 256 prestan servicio en 21 comisarías integrales de distrito y otros 70 han sido asignados a siete comisarías especializadas, entre ellas las unidades de Policía Judicial de Tráfico, Apoyo y Protección a la Mujer, el Menor y el Mayor, Medio Ambiente, Emisora Central y Videoanálisis, Gestión de la Diversidad, Coordinación Judicial y Apoyo Vial y Transportes.

Acompañado por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, mandos policiales, representantes institucionales y familiares de los agentes, Almeida ha felicitado a los nuevos policías tras superar un proceso selectivo que ha definido como “un reto durísimo” y les ha animado a “servir a la Ciudad de Madrid y servir a los madrileños”.

El regidor ha defendido que la Policía madrileña es un cuerpo “sin parangón prácticamente en ninguna otra ciudad de Europa” por su historia, trayectoria y, especialmente, por “la excelencia, el desempeño, la disciplina, el esfuerzo y el sacrificio” de sus miembros. También ha querido reconocer el papel de las familias de los nuevos agentes, a las que ha agradecido el apoyo durante las oposiciones. “Vuestro compromiso nos hará mejores como ciudad y como sociedad”, ha afirmado el alcalde.

El acto llega en plena estrategia municipal de refuerzo de los servicios de seguridad. Según los datos trasladados por el Ayuntamiento, desde la llegada de Almeida a Cibeles se han convocado 2.800 plazas para nuevos agentes, de las que casi 1.700 ya han tomado posesión. El Gobierno municipal sostiene que esto se ha traducido, descontadas las jubilaciones, en más de 700 policías municipales adicionales respecto a 2019, un incremento del 13%.

Más mujeres y más jóvenes

La nueva promoción refleja también dos objetivos internos del cuerpo: más presencia femenina y rejuvenecimiento de la plantilla. Casi una tercera parte de los 326 agentes, el 28 %, son mujeres, un porcentaje que duplica el peso femenino actual en el conjunto de la Policía Municipal, situado en el 14,3 %. Además, la edad media de los nuevos agentes es de 33 años, frente a los 47 años de media de los hombres y los 46 de las mujeres en el conjunto del cuerpo.

El alcalde ha vinculado estas incorporaciones con la necesidad de garantizar la convivencia en una ciudad de más de tres millones y medio de habitantes y con “retos gigantescos por delante”. En su intervención, ha recordado episodios recientes como la pandemia, Filomena o el apagón, y ha defendido que Madrid ha sabido responder gracias a la “fortaleza de sus servicios públicos”.

Almeida también ha apelado a la memoria de los policías municipales fallecidos en acto de servicio. Ante el monolito que los recuerda, ha pedido a los nuevos agentes que lo tomen como referencia en caso de duda sobre cómo actuar. “Siempre habrá un policía municipal dispuesto a salvar nuestra vida a costa de su vida”, ha asegurado.

El Ayuntamiento ha destacado además la inversión realizada en medios y equipamientos. El presupuesto de la Policía Municipal ha pasado de 350 millones de euros en 2019 a 540 millones, un aumento del 54 %. En los últimos años se han construido ocho comisarías y una unidad logística, se ha renovado buena parte de la flota con una inversión superior a 61 millones de euros, se han incorporado cámaras de videovigilancia, dispositivos táser, simuladores y drones, y está en marcha la nueva comisaría de Villaverde.