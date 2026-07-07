Alcorcón destina cerca de 50.000 euros a ampliar el fondo de sus bibliotecas municipales en 2026

La concejala de Cultura y Festejos, Miriam Benítez, ha destacado el papel de las bibliotecas como "la forma más democrática de acceder a la cultura", al ofrecer un servicio abierto a toda la ciudadanía con independencia de la edad o de la situación económica.

"Todo el mundo puede entrar en una biblioteca y acceder gratuitamente a miles de libros, cómics, revistas y materiales culturales. Invertir en bibliotecas es invertir en igualdad de oportunidades", ha señalado la edil.

La partida prevista para este ejercicio asciende a 49.999,93 euros, una cifra prácticamente idéntica a la consignada en 2025, cuando el presupuesto destinado a la adquisición de nuevos libros aumentó en torno a 30.000 euros respecto a 2024, año en el que la inversión fue de 20.000 euros.

La dotación permitirá incorporar nuevos títulos dirigidos al público infantil y juvenil, ampliar el catálogo de novela para personas adultas y reforzar la oferta de obras de divulgación, ensayo y cómic, con el objetivo de responder a los distintos intereses de lectura de la ciudadanía.

La compra de los nuevos fondos bibliográficos se financiará con recursos municipales y con la colaboración de la Comunidad de Madrid. La aportación autonómica asciende este año a 12.579 euros, mientras que el Ayuntamiento asumirá el resto de la inversión.

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Benítez ha subrayado que ampliar el fondo bibliográfico supone "ampliando las oportunidades para leer, aprender, estudiar, descubrir nuevas ideas y disfrutar de la cultura".