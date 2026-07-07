INVERSIÓN
Alcorcón destina cerca de 50.000 euros a ampliar el fondo de sus bibliotecas municipales en 2026
La inversión permitirá incorporar nuevas obras infantiles, juveniles, novelas, ensayos, divulgación y cómics con financiación del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid
La concejala de Cultura y Festejos, Miriam Benítez, ha destacado el papel de las bibliotecas como "la forma más democrática de acceder a la cultura", al ofrecer un servicio abierto a toda la ciudadanía con independencia de la edad o de la situación económica.
"Todo el mundo puede entrar en una biblioteca y acceder gratuitamente a miles de libros, cómics, revistas y materiales culturales. Invertir en bibliotecas es invertir en igualdad de oportunidades", ha señalado la edil.
La partida prevista para este ejercicio asciende a 49.999,93 euros, una cifra prácticamente idéntica a la consignada en 2025, cuando el presupuesto destinado a la adquisición de nuevos libros aumentó en torno a 30.000 euros respecto a 2024, año en el que la inversión fue de 20.000 euros.
La dotación permitirá incorporar nuevos títulos dirigidos al público infantil y juvenil, ampliar el catálogo de novela para personas adultas y reforzar la oferta de obras de divulgación, ensayo y cómic, con el objetivo de responder a los distintos intereses de lectura de la ciudadanía.
La compra de los nuevos fondos bibliográficos se financiará con recursos municipales y con la colaboración de la Comunidad de Madrid. La aportación autonómica asciende este año a 12.579 euros, mientras que el Ayuntamiento asumirá el resto de la inversión.
Benítez ha subrayado que ampliar el fondo bibliográfico supone "ampliando las oportunidades para leer, aprender, estudiar, descubrir nuevas ideas y disfrutar de la cultura".
- Los vecinos del barrio de Oporto (Carabanchel) se hartan y recogen 2.300 firmas: 'Somos el epicentro del abandono en el distrito
- Un perito madrileño apunta a 'carencias relevantes' en la tasación oficial de las joyas de Zapatero
- Francisco Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte: 'Hemos experimentado uno de los mayores crecimientos de población y ha sido por la calidad de vida que garantizamos
- Qué fue de Merry Martínez-Bordiú, la nieta de Franco que vendió exclusivas y participó en la exhumación de los restos del dictador
- Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
- La abogada Silvia López Quivira presenta una candidatura contra Óscar López en las primarias del PSOE a la Comunidad de Madrid
- Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
- Somos los primeros en entrar en el túnel de la A-5: así es por dentro la gran obra que cambiará Madrid