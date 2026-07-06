El talento madrileño mira a Europa: Bruselas lidera una emigración de perfiles altamente cualificados

Madrid continúa exportando algunos de sus profesionales más cualificados al resto de Europa. Mientras España supera por primera vez los 3,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero y la emigración laboral se consolida como tendencia, el talento madrileño parece estar dibujando un mapa propio. En él, la alta cualificación y una predilección por instituciones y multinacionales, conforman sus pilares principales. Según el informe Talento español en Europa de Spotahome, quienes abandonan la Comunidad de Madrid tienen una media de 32 años y desembolsan cerca de 1.444 euros mensuales en alquilar una vivienda, una cifra muy por encima de la media nacional, que desciende hasta los 890 euros.

Los datos son claros y Bruselas se erige como el principal destino de la diáspora profesional, concentrando el 19,2% de las mudanzas analizadas por la compañía, impulsada por el peso de las instituciones comunitarias, los organismos internacionales y las grandes consultoras. Tras ella, cuatro ciudades más comparten protagonismo con porcentajes de emigración similares: Dublín, Roma, Lisboa y Londres, cada una con el 15,4% de los desplazamientos. Completan la lista Budapest y Padua, con un 7,7%, mientras que Milán acumula un 3,8% de las salidas.

Estudiantes universitarios en una sala de estudio. / AGENCIAS

La vocación profesional de los madrileños que hacen las maletas refleja una inclinación tanto por potencias económicas como por destinos especializados en investigación e innovación. Casi uno de cada cuatro madrileños que emigran trabaja en docencia e investigación universitaria, el sector con mayor representación (23,1%). Le siguen los profesionales de tecnología y desarrollo de software (19,2%), consultoría y recursos humanos corporativos (15,4%) y la abogacía y servicios legales (11,5%). También destacan quienes acceden a instituciones europeas y organismos de defensa (7,7%), mientras que el resto se reparte entre banca, administración pública, hostelería y servicios sociales. Un perfil que refuerza la idea de que Madrid exporta, sobre todo, capital humano altamente cualificado.

Entre 25 y 45 años

Los países de destino, sin embargo, responden a estrategias laborales muy distintas, según el informe. Londres representa la movilidad más intensiva: los profesionales madrileños que se instalan allí apenas permanecen siete semanas de media, aunque afrontan el alquiler más elevado del estudio, con 2.514 euros mensuales, un 75% por encima de la media. Además, son los más jóvenes, con apenas 25 años de media. En el extremo opuesto, Roma y Dublín concentran las estancias más largas, cercanas a los cuatro meses, asociadas a proyectos de investigación, contratos universitarios o procesos completos de reubicación profesional y con alquileres que oscilan entre los 1.112 y los 1.549 euros de media.

El comportamiento del talento madrileño encaja con la tendencia nacional analizada. El informe europeo de Spotahome sitúa a Bruselas como el gran imán del talento español, al absorber casi tres de cada diez traslados profesionales registrados en Europa. Además, confirma que la emigración responde principalmente a trabajadores jóvenes: el 58% tiene entre 25 y 34 años y casi la mitad comienza compartiendo vivienda para contener costes durante los primeros meses. La movilidad ya no responde únicamente a una búsqueda de empleo, sino también a mejores condiciones salariales, mayores oportunidades de desarrollo y trayectorias internacionales.

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Budapest, por su parte, concentra los alquileres más asequibles, con 749 euros, y los perfiles más experimentados, con 45 años de media. El estudio no refleja otra cosa que la capacidad de Madrid para formar profesionales competitivos que, años después, encuentran en Europa un mercado laboral dispuesto a absorberlos. Investigadores que ponen rumbo a Roma, expertos tecnológicos que eligen Dublín, abogados que desembarcan en Bruselas o jóvenes consultores que aterrizan en Londres forman parte de una misma tendencia.