SUCESO
Un muerto y siete heridos en dos accidentes simultáneos en la A4 y la M31 de Madrid
Un turismo volcó en la M-31 tras varias vueltas de campana, resultando en un fallecido y tres heridos, mientras una salida de vía en la A-4 dejó cuatro jóvenes heridos
EP
Una persona ha fallecido y otras siete han resultado heridas, cinco de ellas "potencialmente graves", por causa de dos accidentes de tráfico acaecidos prácticamente de forma simultánea en la noche de este domingo en la A-4 y M-31 de Madrid, según informa Emergencias Madrid.
Uno de ellos ha tenido lugar en la M-31, confluencia con la M-50, donde una persona ha perdido la vida tras haber dado el vehículo siniestrado varias vueltas de campana, provocando que el fallecido quedara atrapado. Posteriormente, ha sido rescatado por los Bomberos.
Por cuenta de este accidente han resultado heridos otros tres acompañantes que han sido trasladados en unidades de soporte vital básico y avanzado a centros hospitalarios.
El otro siniestro de tráfico ha sido registrado en la A-4, en la confluencia de la M-45, cuando el vehículo ha sufrido una salida de vía que ha dejado a tres varones y una mujer de entre 19 y 20 años, con heridas de diferente consideración y pronóstico "potencialmente grave", según ha precisado Sara Montero, supervisora de guardia de Samur-Protección Civil.
Ambos sucesos han requerido de la movilización de cinco unidades de soporte vital avanzado, dos de soporte vital básico, así como de un vehículo de apoyo logístico.
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