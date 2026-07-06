Semana decisiva en el PSOE de Madrid: Maroto y Enma López se juegan en los avales su primer asalto por Cibeles

La batalla interna por encabezar la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid entra desde este lunes en su primera semana decisiva. Reyes Maroto y Enma López ya han formalizado sus respectivas precandidaturas para las municipales de 2027, pero antes de medirse en las urnas de las primarias deberán superar el primer filtro orgánico: la recogida de avales, abierta desde el pasado sábado y hasta el próximo, 11 de julio.

Será, pues, una semana clave para ambas. Para Maroto, actual secretaria general del PSOE Madrid Ciudad y portavoz socialista en Cibeles, está en juego la posibilidad de consolidar el proyecto con el que ya concurrió a las elecciones de 2023 y que aspiraba a liderar de nuevo sin sobresaltos. Para López, hasta ahora su número dos en el Grupo Municipal Socialista, el reto es demostrar que su irrupción no es solo una irrupción sorpresa, sino una candidatura con opciones reales para la militancia.

Tras la presentación formal de candidaturas, validadas el viernes por a Comisión Regional de Ética, el partido ha abierto una fase de avales que determinará quién pasa a la siguiente ronda. Después llegará la campaña de información, prevista entre el 12 y el 18 de julio, y la primera votación, fijada para el domingo 19. Si ninguna aspirante logra imponerse con claridad, la segunda vuelta se celebrará el domingo 26.

La recogida de apoyos llega después de una semana movida en el PSOE madrileño. El martes, de forma inesperada, López rompió el guion previsto con el anuncio de que competiría en las primarias para ser candidata a la alcaldía. La concejala justificó su decisión en la necesidad de “volver a ilusionarse” y de construir un proyecto capaz de disputar Madrid al PP después de “demasiados años” de gobiernos populares.

El jueves dio el paso formal. Lo hizo con una web de campaña, el lema “Ya toca" y un mensaje dirigido tanto a la militancia como al electorado progresista: “¿Cuánto hace que no te ilusionas?”. En su carta de presentación, López reivindica “gestión pública”, conocimiento de los barrios y “aire fresco”, y defiende que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en la capital. “Ya toca vivir en una ciudad que no nos expulse, en la que poder moverte por ella no sea una carrera de obstáculos y en la que tu piso no se lleve tu sueldo”, sostiene.

Un día después, Maroto recogió el guante y oficializó su propia candidatura desde la Plaza de la Villa, arropada por buena parte del Grupo Municipal Socialista y por militantes. La exministra presentó su apuesta como un proyecto de continuidad, basado en “compromiso, constancia y confianza”, y dejó claro que no piensa renunciar al camino iniciado tras las elecciones municipales de 2023. “Mi sitio está en Madrid”, subrayó.

La portavoz socialista defendió que el PSOE no puede “empezar de cero cada cuatro años” y reivindicó el trabajo realizado durante este mandato en barrios, asociaciones vecinales y agrupaciones. Su mensaje fue nítido: el proyecto ya existe, el equipo está armado y la militancia debe decidir si quiere culminar ese camino o abrir una etapa distinta. “Lo hemos hecho con constancia, con dedicación y trabajando en un proyecto colectivo, y es este proyecto colectivo el que yo quiero seguir liderando”, afirmó.

Las dos candidaturas encarnan, así, dos enfoques con el mismo objetivo: recuperar Madrid para el PSOE en 2027 y evitar una nueva mayoría de José Luis Martínez-Almeida. Maroto se presenta como la garantía de continuidad, experiencia institucional y trabajo acumulado; mientras que López intenta ocupar el espacio de la renovación, la movilización emocional y el impulso para sacudir a un electorado progresista al que considera instalado en la resignación.

Pero la pugna no se juega solo en clave municipal. La irrupción de López ha generado malestar en sectores de Ferraz por los tiempos elegidos. Su anuncio se produjo antes de que el partido aprobara formalmente el calendario de primarias y sin una comunicación previa a la dirección federal, al secretario general del PSOE-M, Óscar López, ni a la propia Maroto. Fuentes internas reprochaban la semana pasada que la edil “se ha precipitado” y que su movimiento ha dañado la posición de la actual portavoz.

En el entorno de Maroto, la respuesta ha sido hasta ahora de contención. La portavoz ha evitado alimentar el choque en los primeros días y se ha limitado a subrayar que respetaba el procedimiento interno y que hablaría “cuando toque”. Ese momento llegó el viernes, con la presentación formal de su candidatura, aunque Maroto volvió a exhibir serenidad y evitó cargar directamente contra su rival. “El trabajo está hecho”, resumió.

El PP, por su parte, ve en este río revuelto una posible ganancia. Almeida lamentó el viernes la situación de los grupos municipales, afirmando que sus “líos” y “disputas internas” les impiden “estar a la altura de los madrileños”. En el caso concreto del PSOE, el regidor popular apuntó que el enfrentamiento entre “la número uno y la número dos” no es "la mejor de las imágenes”. Sumando la pugna interna en Más Madrid y la fractura abierta en Vox, Almeida acusó a los tres grupos de estar “anteponiendo sus problemas y sus líos internos a los problemas de los madrileños”.