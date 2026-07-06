La terraza que promete conquistar el 'tardeo' madrileño: un rincón escondido con vistas al lago, música en vivo y cocina mediterránea

Hay planes que no necesitan demasiada organización: basta con una buena terraza, algo para compartir, música en directo y tiempo por delante. A pocos minutos del centro de Madrid, Ó Terraza & Music Bar propone precisamente eso, un espacio pensado para empezar con el aperitivo, alargar la comida, quedarse al 'tardeo' y terminar el día con una cena sin cambiar de sitio.

Este nuevo proyecto de Barbillón Family & Corp se encuentra en LaFinca Grand Café, en Pozuelo de Alarcón, en el espacio que ocupó anteriormente Lobito de Mar. Su propuesta combina cocina de producto, una terraza de inspiración mediterránea y una programación musical que acompaña el paso de la sobremesa a la noche.

Lo mejor, es que todo esto ocurre en un entorno rodeado de zonas verdes y con vistas a un lago, una combinación que refuerza la sensación de desconexión sin salir de la Comunidad de Madrid.

Este nuevo proyecto de Barbillón Family & Corp se encuentra en LaFinca Grand Café, en Pozuelo de Alarcón / Ó Terraza & Music Bar

Aperitivo, comida, tardeo y cena en un mismo lugar

La idea de Ó Terraza & Music Bar es sencilla: que no haya prisa por marcharse. El plan puede arrancar con un aperitivo, continuar con una comida al aire libre, prolongarse durante la tarde y terminar con una cena acompañada de música. Los viernes y sábados, el tardeo gana protagonismo con conciertos de flamenco y actuaciones de versiones de grandes éxitos de los años 80.

Una carta mediterránea para compartir

La carta incluye opciones como la ensaladilla con tartar de gamba blanca, la gilda o el saam de calamar en tempura. En la parte más marinera destacan productos como las ostras Guillardeau, las vieiras gratinadas, el pulpo a la brasa, la gamba blanca de Huelva o las almejas a la brasa. También hay tablas de ibéricos y quesos seleccionados, pensadas para compartir en el centro de la mesa.

Entre los principales figuran platos como el falso Wellington de solomillo, la lasaña de centollo, las carnes al Josper, el empanado con huevo y trufa o la lubina para compartir. Para el tardeo o la cena, la carta suma propuestas más informales, como los huevos fritos con chipirones carabinero o jamón.

La carta incluye opciones como la ensaladilla con tartar de gamba blanca, la gilda o el saam de calamar en tempura / Ó Terraza & Music Bar

¿Dónde está Ó Terraza & Music Bar?

Ó Terraza & Music Bar se encuentra en LaFinca Grand Café, en la avenida de Luis García Cereceda, 5, en Pozuelo de Alarcón. Está situado a unos 15 minutos del centro de Madrid y se puede llegar en transporte público mediante las líneas de autobús 562, 564, 658 y N902.

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Para quienes acudan en vehículo privado, los accesos más cómodos son por la M-503 o la A-5, dos de las principales vías de entrada al municipio. El local abre los jueves de 17.00 a 03.00 horas, los viernes y sábados de 12.00 a 03.00 horas y los domingos de 12.00 a 18.00 horas.