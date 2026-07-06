Este es el día en el que puedes salir de fiesta con Bruno Mars en Madrid por menos de 100 euros

Hace ya unos meses que el cantante estadounidense, Bruno Mars, anunció que su tour 'The Romantic Tour' incluye una parada en Madrid, el próximo 10 y 11 de julio en el Riyadah Air Metropolitano, junto a Anderson Paak (Dj Pee.Wee) y Victoria Monet como artistas invitados en un verano lleno de conciertos para los capitalinos. Poco le costó poner el letrero de 'sold out', pero una discoteca en Plaza de España te trae la oportunidad de cantar 'Uptown Funk' mucho más cerca del artista y por menos de 100 euros.

El 'after' para la segunda fecha donde podrás seguir cantanado junto a Bruno Mars

Pero no es la primera vez que Fitz, a pocos pasos de Plaza España y el lugar oficial del 'After party' de los conciertos de Bad Bunny en la capital, lleva de fiesta a grandes artistas. Bajo su icónico techo de reflectores y pantallas curvadas han pasado desde Quevedo, Ozuna, Jhayco, Mora o Arcángel hasta Lilbaby, Gian Luca, Sech, Offset, entre otros.

En cualquier caso, el nombre más grande es, sin dudas, Bruno Mars. El cantante de 'Die with a smile' se presentará este sábado 11 de julio, un día después de su concierto en el Metropolitano. Las entradas ya están a la venta, y pueden adquirirse por 60 euros sin consumición, 80 euros con barra libre o mesas VIP de 600 euros.

Con dos fechas de conciertos previstas para Madrid en el esperado regreso de Bruno Mars, los fanáticos que se quedaron sin entradas o que quieren tenerlo más cerca podrán cantar con él sus clásicos más románticos, como 'Just the Way You Are', sus hits más bailables, como '24K Magic' o sus canciones más 'tiktokeras' como 'Leave the door open' o 'APT'. Un repertorio que se ha ampliado en los más de 10 años que lleva sin visitar a España.

Kapo lleva el 'afrobeat' colombiano a Fitz

Aunque Fitz recientemente ha figurado en titulares porque abrirá otra sede en Mallorca este 16 de julio, ciertamente será un verano muy movido para el recinto, ya que este jueves 9 de julio, el artista colombiano Juan David Loaiza Sepúlveda, conocido como Kapo también se presentará en calle princiesa, 1 en marco del aniversario de 'Por si alguien nos escucha'. Se trata de su primer álbum, publicado en 2025, en el que mezcla reggaeton con ritmos cercanos al reggae y 'afrobeat'.

Precisamente por esta mezcla saltó a la fama con 'Ohana' en 2024 y ha colaborado en este primer trabajo con otros cantantes como Rels B, Yandel, Manuel Turizo, Feid o Ryan Castro. Su gira lo llevará a visitar Málaga, Valencia, Cádiz, Lanzarote, Santa Cruz de Tenerife, Fuengirola, Almería, entre otras ciudades españolas.

Una de ellas será Madrid, pero no con un concierto sino con una fiesta este jueves 9 de julio en Fitz con acceso +20, y solo se puede ingresar con entrada anticipada, la cual cuesta 25 euros y ya está a la venta.

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No obstante, el recinto ha abierto un concurso para entrar gratis. Solo necesita seguir la cuenta de Fitz en Instagram, compartir la publicación del evento en sus historias de la red social y etiquetar a la discoteca en dicha publicación, donde también deberá mencionar con quién irá al evento. Los ganadores serán anunciados un día antes de la fiesta, este miércoles 8 de julio en las historias de la cuenta oficial de Fitz.