El PP de Madrid anuncia sus candidatos a las alcaldías de 29 de los 67 municipios en los que no gobierna

El PP de Madrid confirma a sus primeros candidatos a alcalde en los municipios en los que no gobierna en la región. Los de Ayuso están al frente de 112 municipios de los 179 que tiene la Comunidad de Madrid. La Junta Directiva Autonómica ha confirmado en su reunión de esta tarde, tras la celebración del Comité Electoral, quiénes serán los cabezas de sus listas en 29 de las 67 localidades en que no detentan la alcaldía de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027.

Entre las confirmaciones están algunos las de los municipios de mayor tamaño de la región. En los ayuntamientos de más peso, los más codiciados por el PP, no hay especial sorpresa y encabezarán las candidaturas los actuales portavoces municipales del partido en los distintos consistorios.

Es el caso de Getafe, donde su actual portavoz, Antonio José Mesa, tratará de imponerse a la socialista Sara Hernández, alcaldesa de la localidad desde 2015. Mesa ya fue el candidato popular en 2023, cuando el PP subió cinco concejales y quedó apenas 2.500 votos por debajo del PSOE. Mesa entró el año pasado en el Comité Ejecutivo Nacional del PP tras el congreso que el partido celebró en Madrid.

Junto a Mesa, entró entonces también en el Comité Ejecutivo Nacional del PP Janette Novo, portavoz del partido en Rivas Vaciamadrid y otra de las candidatas que han sido confirmadas hoy. Rivas es uno de los municipios en los que los populares tienen más empeño electoral por el significado que tendría rendir para la derecha el que tradicionalmente ha sido feudo de la izquierda a la izquierda del PSOE. Novo ya venció en los comicios de 2023 tras crecer el PP en siete concejales, pero no pudo gobernar ante la suma de la coalición Izquierda Unida-Más Madrid-Equo y PSOE.

También en Alcorcón, donde los populares estuvieron al frente en la persona de David Pérez entre 2011 y 2019, el PP ganó las elecciones de 2023, aunque no pudo gobernar. Su candidato entonces, Antonio González Terol, dejó la portavocía en septiembre del mismo año, momento desde el que viene encabezando la oposición en el consistorio de la localidad Roberto Marín, confirmado hoy como candidato a alcalde para 2027.

Situación parecida se ha vivido en Parla. El candidato en las elecciones de 2023, José Manuel Zarzoso, en su caso menos votado que el socialista Ramón Jurado, abandonó la portavocía popular en el municipio en 2024 rumbo a la secretaría general de la Federación de Municipios de Madrid (FMM). Le sustituyó Héctor Carracedo, que ha protagonizado desde entonces una encarnizada oposición premiada hoy con la confirmación de su candidatura.

"De los 29 candidatos, 11 son perfiles nuevos, lo que representa casi el 40% del total, mientras que los otros 18 repetirán como cabezas de lista", informa el partido en un comunicado. "En total hay 20 hombres y nueve mujeres, con una edad media de 49 años, siendo el candidato más joven el de Manzanares el Real [Jesús Ruiz], con 31 años, y el mayor, con 69, el de Robledo de Chavela [Mario de la Fuente]".

En la reunión se ha acordado también el nombramiento de Elisa Vigil como secretaria de Comunicación del PP de Madrid. Vigil, que empezaba a ganar cierta y a veces polémica presencia mediática, fue descabalgada de la portavocía adjunta del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid el pasado febrero, después de la remodelación que siguió en las filas populares al cese del consejero de Educación, Emilio Viciana.

Estos son los 29 candidatos a alcalde que hoy ha confirmado el PP de Madrid:

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