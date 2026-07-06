SUCESO
Un policía municipal de Madrid en moto atropella a tres jóvenes en Gran Vía durante el Orgullo
El agente de la Policía Municipal de Madrid perdió el control de su motocicleta eléctrica
EP
Tres mujeres de unos veinte años resultaron heridas este sábado tras ser atropelladas por un agente de la Policía Municipal de Madrid que circulaba en motocicleta por la Gran Vía en el marco de la celebración del Orgullo.
Según han informado fuentes policiales y de Emergencias Madrid, el atropello se produjo a la altura de la calle Clavel, en torno a las 22.00 horas.
Una de las víctimas, de 26 años, fue trasladada en estado potencialmente grave al Hospital Clínico por el Samur-Protección Civil con una posible fractura de fémur. Las otras dos jóvenes sufrieron heridas y contusiones leves. Una de ellas fue evacuada al Hospital de La Paz.
El agente, perteneciente a la unidad de Arganzuela, circulaba por un carril de emergencia habilitado para grandes eventos, reservado para ambulancias y vehículos policiales, cuando las tres jóvenes cruzaban por un paso de peatones. En ese momento, el policía habría perdido el control de la motocicleta eléctrica, impactando contra ellas.
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