El Paseo Verde del Suroeste tendrá miradores a la Casa de Campo, zonas de bici y skate y 100.000 m² verdes sobre la A-5

El futuro Paseo Verde del Suroeste, el gran parque que cubrirá el soterramiento de la A-5, contará con colinas con miradores hacia la Casa de Campo, zonas para bicicletas y skate, pérgolas, áreas estanciales y cerca de 100.000 metros cuadrados de espacios verdes. Así lo ha avanzado este lunes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, durante una visita a las obras.

El proyecto transformará el entorno de la antigua autopista urbana en un corredor verde que conectará los barrios del suroeste con la Casa de Campo, Madrid Río y Príncipe Pío. La previsión del Consistorio es que la urbanización de la superficie comience una vez entre en servicio el túnel, previsto para finales de este año, y que el nuevo Paseo Verde esté terminado entre finales de 2027 y principios de 2028.

Durante la visita, Carabante ha explicado que el Ayuntamiento ya ha iniciado la retirada de las ingentes cantidades de tierra generadas por la excavación del túnel. Ese material, en vez de desecharse, se reutilizará en la propia obra para dar forma al parque y cubrir los tres enlaces de Yébenes, Batán y la carretera de Boadilla.

En total, según los datos facilitados por el delegado, se han acumulado en la zona 170.000 metros cúbicos de tierra procedentes de los trabajos de excavación. Primero se emplearán para cubrir los enlaces que todavía permanecen abiertos y, posteriormente, para extender una capa de aproximadamente metro y medio de tierra sobre la cubierta del túnel. Esa base permitirá plantar árboles, crear zonas ajardinadas y levantar el nuevo espacio público sobre la A-5 soterrada.

Así serán las colinas del Paseo Verde del Suroeste / Ayuntamiento de Madrid

Uno de los elementos más visibles de la obra son las colinas formadas con los acopios de tierra, que actualmente alcanzan hasta 18 metros de altura. Carabante ha reconocido que estos montículos habían generado críticas entre vecinos y grupos políticos, aunque ha defendido que nunca estuvo previsto que se mantuvieran con esa dimensión. “Hemos eliminado la barrera de la A-5 y no podíamos generar una barrera adicional con estas colinas tan elevadas”, ha señalado al respecto.

El calendario previsto contempla que estas colinas se rebajen primero hasta unos 10 metros durante 2026 y, en una fase posterior, hasta una altura definitiva de entre cinco y seis metros. El objetivo es que queden integradas en el diseño paisajístico del nuevo parque y funcionen como pequeñas elevaciones con miradores hacia la Casa de Campo y los barrios del entorno.

El Paseo Verde del Suroeste incorporará también espacios para la movilidad ciclista, zonas de estancia, pérgolas, áreas deportivas y una zona específica para skate. El Ayuntamiento prevé además plantar centenares de árboles y generar una gran superficie ajardinada sobre el trazado soterrado de la A-5, una de las actuaciones urbanas más relevantes en el suroeste de Madrid.

Carabante ha defendido que la reutilización de las tierras responde a una estrategia de economía circular, al aprovechar en la propia obra el material extraído durante la construcción del túnel. Esta decisión, según el Ayuntamiento, evita trasladar miles de metros cúbicos de tierra a vertedero y reduce el impacto ambiental asociado al transporte de residuos.

El futuro corredor verde permitirá prolongar la conexión entre la Casa de Campo, Madrid Río y Príncipe Pío, de forma que los residentes del entorno puedan desplazarse a pie por un espacio más amable, con zonas verdes y nuevos usos vecinales. La intervención busca así cambiar por completo la relación de los barrios del suroeste con una infraestructura que durante décadas ha marcado la vida cotidiana de la zona.