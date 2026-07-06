PLANES
Cuatro noches de ópera gratis en pleno centro de Madrid: fechas, horarios y programación completa
La propuesta, pensada para todos los públicos, permitirá disfrutar de funciones al aire libre en pleno centro de Madrid, con acceso libre hasta completar aforo y una programación que combina ópera, danza y espectáculos familiares
Queda poco para que la ópera sea la protagonista en las calles de Madrid. Y es que, durante cuatro días, la Plaza de Isabel II se convertirá en uno de los grandes escenarios culturales del verano con la celebración de la Semana de la Ópera del Teatro Real, una cita gratuita que acerca al público algunos de los grandes títulos líricos y escénicos de la temporada.
La propuesta, pensada para todos los públicos, permitirá disfrutar de funciones al aire libre en pleno centro de Madrid, con acceso libre hasta completar aforo y una programación que combina ópera, danza y espectáculos familiares.
¿Cuándo empieza la Semana de la Ópera del Teatro Real?
La programación arrancará el jueves 9 de julio, a las 20.30 horas, con Romeo y Julieta, de Charles Gounod, una producción escénica de Thomas Jolly basada en el drama de Shakespeare. El viernes 10 será el turno de Il trovatore, de Giuseppe Verdi, que se retransmitirá en directo desde el escenario del Teatro Real a la misma hora.
El sábado 11 de julio, también a las 20.30 horas, llegará La novia vendida, de Bedřich Smetana, una comedia lírica que el Real presentó esta temporada más de un siglo después de su estreno en Madrid. La programación al aire libre concluirá el domingo 12 con El lago de los cisnes: la nueva generación, la versión creada por Matthew Bourne a partir del clásico de Tchaikovsky.
El Teatro Real abrirá sus puertas de forma gratuita
Además de las proyecciones en la Plaza de Isabel II, el Teatro Real abrirá sus puertas de forma gratuita el domingo 12 de julio, de 9.30 a 15.30 horas, con último acceso a las 14.30. Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer algunos de los espacios más emblemáticos del edificio, como la sala principal, la caja escénica, los palcos y los salones.
La Semana de la Ópera incluirá también sorteos, promociones y actividades vinculadas a la programación del Teatro Real, con el objetivo de acercar la ópera, la danza y otros lenguajes escénicos a nuevos públicos.
Programación completa de la Semana de la Ópera del Teatro Real
La programación comenzará el jueves 9 de julio y se extenderá hasta el domingo 12. Recuerda que la entrada es gratuita hasta completar aforo, que se distribuye en 1.100 sillas.
Si no te quieres perder la oportunidad de disfrutar de los espectáculos de ópera al aire libre, te recomendamos que salgas de casa con tiempo, pues las sillas se asignarán por orden de llegada y, si llegas muy justo, te arriesgarás a quedarte sin una. A continuación, la programación completa para que decidas qué días te conviene más acudir:
- Jueves 9 de julio (20.30 horas). Romeo y Julieta, de Charles Gounod.
- Viernes 10 de julio (20.30 horas). Il trovatore, de Giuseppe Verdi, en directo desde el Teatro Real.
- Sábado 11 de julio (20.30 horas). La novia vendida, de Bedřich Smetana.
- Domingo 12 de julio (20.30 horas). El lago de los cisnes: la nueva generación, de Matthew Bourne.
- Domingo 12 de julio (9.30 a 15.30 horas). Jornada de puertas abiertas del Teatro Real.
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