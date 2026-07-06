De la popular bebida a una hogaza sin gluten: así es la panadería en Madrid que hace pan de matcha
El té verde japonés se hizo famoso por sus nutrientes y antioxidantes, pero esta panadería convierte la bebida en un pan con 'superalimentos'
El matcha ya lleva un tiempo siendo tendencia, especialmente entre los más jóvenes. Sin embargo, normalmente se decantan por la bebida, un té en polvo de origen japonés, el cual por su popularidad se ha convertido en batidos y postres, pero no es común que se transforme en un pan. En Madrid, una panadería con varias sedes repartidas por la Comunidad se ha atrevido a intentarlo, con un amasado artesanal preparado con ingredientes naturales.
Pan muy nutritivo
Al igual que una tostada cualquiera, este pan de Leon the Baker combina bien con aguacate, tomate, huevo, queso crema, salmón, o cualquier ingrediente que suela hacer parte de su desayuno. La masa también tiene espirulina, una microalga (cianobacteria) reconocible por su azul verdoso y por su gran contenido nutricional, ya que se considera un 'superalimento', especialmente en proteínas, vitaminas de complejo B, hierro y antioxidantes.
Por fuera parece una hogaza cualquiera, sin gluten y corteza crujiente. Su interior es esponjoso, suave y verde, como consecuencia del polvo del té japonés empleado (sin colorantes) el cual, a su vez, contiene cafeína y L-teanina, por lo que el comensal sentirá un estado de concentración y vitalidad progresivo.
Si ha probado el matcha, sabrá que se trata de una bebida más bien amarga. Este pan ha conseguido que este sabor no sea el predominante, sino que presenta notas vegetales suaves y equilibradas. Por ello, es perfecto para hacer las tostadas de toda la vida, ya sea con el tradicional tomate como hacen los más castizos o con hummus y cremas de frutos secos, para los que prefieren las opciones más diferentes.
¿Cómo conseguir el pan de matcha?
De textura suave y esponjosa, las hogazas están disponibles para comprar online o en los obradores de la capital por 5,90 euros. Tiene varias sedes en España, pero para el caso de Madrid puntualmente hay uno en Majadahonda más otros 6 en el centro.
Pero la panadería ofrece un servicio de suscripción, con el que podría ahorrar un par de euros si después de probarlo tiene previsto volverse un cliente frecuente. Las opciones varían según la frecuencia, desde 1 semana a 4, pero en cualquier caso podrá disfrutar de un 5% de descuento, por lo que sólo tendrá que pagar 5,61euros.
Más panes y postres sin gluten
Otras opciones de pan de Leon the Baker incluyen el alemán sin gluten con 30 nutrientes añadidos, el de quinoa integral, el toscano con relleno de aceitunas verdes y negras, hierbas aromáticas de la Provenza y tomate seco, el de cúrcuma y pimienta negra (sin gluten ni conservantes), así como postres: galletas de chocolate, panecillos de aceitunas, palmeritas, y un largo etc.
Su carta es tan amplia que también tiene empanadas sin gluten ni lactosa, rellenas de atún y tomate, pollo y curry o carne. Asimismo, cuenta con diferentes formatos de pasta hecha de harinas de maíz y arroz cultivados en Italia, cereales y granola.
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