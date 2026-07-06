La Aemet activa la alerta naranja por calor y el aviso amarillo por tormenta este martes en Madrid

Han sido días particularmente sofocantes para los madrileños en medio de la segunda ola de calor del verano, un bochorno que seguirá sin dar tregua con termómetros por encima de los 40ºC. A pesar de ello, algunos les alivia que el día también tendrá tormentas y chubascos, que suelen hacer que la sensación térmica sea menor, mientras que otros aseguran que esa humedad genera el efecto contrario. En cualquier caso, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta naranja por altas temperaturas y aviso amarillo por chubascos en toda la Comunidad.

La ola de calor se queda

Será una jornada calurosa, pero unas zonas tendrán temperaturas máximas más altas que otras. Por ejemplo, Collado Villalba tendrá 28ºC, pero los termómetros de Alcalá de Henares, Aranjuez y Getafe subirán hasta los 41ºC. Para el caso de Madrid capital y Navalcarnero, alcanzarán los 40ºC. De esta forma, el corredor de Henares, sur del Jarama y Vega de Aranjuez serán las zonas más calurosas.

A nivel general las temperaturas no tendrán cambios notables, pero sí habrá un ligero ascenso de las mínimas en la Sierra. Puntualmente, las mínimas de Collado Villalba serán de 23ºC, al igual que Aranjuez. Todavía más bajas se registrarán en Alcalá de Henares (22ºC). Por su parte, Getafe y Navalcarnero tendrán 24ºC y Madrid capital 25ºC.

Toda la Comunidad activará los avisos por un calor particularmente sofocante a partir de las 13:00 horas. La mañana tampoco será muy fresca, pues a las 10:00 horas ya se llegarán a los 30ºC y amanecerá sobre las 7:00 horas con 24ºC. Las nubes empezarán a formarse al rededor de las 15:00 horas, pero en toda la tarde las temperaturas no bajarán de los 37ºC. Aun sin sol, pueda que lo peor sean las dificultades para dormir a cuenta de los 30ºC que se esperan para esta noche.

Mapa avisos naranja en toda la Comunidad de Madrid este martes / Aemet

Es así que el índice ultravioleta máximo será de 9, por lo que junto a la crema solar también deberá sumarse a la rutina madrileña la hidratación, la sombra y, como no puede ser de otra forma, las terrazas. Sin embargo, no se recomienda consumir bebidas alcohólicas ni muy edulcoradas para evitar un golpe de calor, y los consecuentes mareos y bajada de tensión.

De momento, la Aemet extiende los avisos a este miércoles, con mínimas de 24 y máximas de 39, aunque también descarta la lluvia para esta jornada. El jueves seguirá manteniendo esta tendencia cerca de los 40ºC, pero el viernes podría empezar a bajar.

Gráfico evolución temperatuas de esta semana / Aemet

Por fin lloverá en Madrid, pero se activarán los avisos

Los cielos estarán despejados o poco nubosos con intervalos de nubes de evolución a partir del mediodía. Estas nubes podrían dejar caer un poco de lluvia en la Sierra, formando allí chubascos aislados y tormentas, un fenómeno que podría extenderse a zonas próximas. Los madrileños empezarán a sentir las gotas a horas de la tarde, hasta las 18:00 horas, pero todavía es posible que se extiendan al resto de la tarde.

De hecho, la Sierra, zona metropolitana y Henares, así como al sur, vegas y oeste activarán los avisos amarillos por tormentas a partir de las 14:00 horas hasta, aproximadamente, las 20:00 horas, ya que los chubascos podrían ir acompañados de rachas fuertes o muy fuertes. Inclusive podría formarse granizo, pero a nivel local, mientras que algunas tormentas ocasionalmente podrían ser secas. El resto de la semana no se esperan más lluvias, pero quizá vuelvan este fin de semana con una probabilidad que todavía se mantiene en 15% para este sábado.

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En cuanto al viento, será flojo variable. Estos chubascos llegarán con vientos de hasta 30km/h componente norte, lo cual podría aliviar el bochorno de esta jornada. El resto del día soplará con mucha menos intensidad, ya que la segunda velocidad más alta será durante la mañana con 15km/h dirección suroeste. Sin embargo, debido a las lluvias, hay probabilidad de rachas fuertes o muy fuertes asociadas a los fenómenos convectivos.