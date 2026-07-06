TODOS LOS GRUPOS SANGUÍNEOS
Madrid, en alerta: hace un llamamiento urgente para donar al caer las reservas de sangre al 35%
La Comunidad busca la colaboración ciudadana para reponer las reservas de sangre, que solo permiten cubrir las necesidades de día y medio.
La Comunidad de Madrid ha realizado este lunes un llamamiento urgente a la ciudadanía para donar sangre ante el descenso de las reservas, que se encuentran al 35% de su capacidad y permiten cubrir las necesidades asistenciales durante apenas día y medio, por lo que ha activado la alerta roja para todos los grupos sanguíneos.
A través de un mensaje en su cuenta de X, el Centro de Transfusión regional ha pedido la colaboración de los ciudadanos y ha recordado que las donaciones pueden realizarse en cualquiera de los 31 puntos fijos habilitados en la región, así como en las unidades móviles que recorren distintos municipios y zonas de gran afluencia para facilitar el acceso a la donación.
La Comunidad de Madrid ha señalado que la sangre es un recurso esencial para atender intervenciones quirúrgicas, urgencias, trasplantes y tratamientos de pacientes con enfermedades oncológicas o hematológicas, y ha insistido en la necesidad de mantener unas reservas estables para garantizar la actividad hospitalaria.
Además del Centro de Transfusión y de los puntos de donación ubicados en hospitales públicos y en la sede de Cruz Roja, los ciudadanos pueden consultar la ubicación y horarios de las unidades móviles a través de los canales oficiales de la Comunidad de Madrid, que actualiza diariamente los lugares en los que es posible donar sangre.
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