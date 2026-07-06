La lujosa urbanización en Madrid donde creció Rodri: así es el municipio donde se crio el jugador del Manchester City
El jugador de la Selección española, ganador del Balón de Oro en 2024, creció en una urbanización que ofrece una calidad de vida similar a La Moraleja con amplios espacios naturales
El futbolista del Manchester City, Rodri Hernández, creció al oeste de la capital en una urbanización privada que no tiene nada que envidiarle a La Moraleja dentro de un municipio que guarda una larga trayectoria histórica con la casa Trastámara. El jugador de la Selección española no descarta volver a Madrid algún día, pero en definitiva deberá mantener la privacidad a la que se acostumbró aún cuando entrenaba en las categorías bajas del Atlético.
De cazadero a una de las urbanizaciones más lujosas de la Comunidad
En concreto, Hernández creció en la urbanización Villafranca del Castillo, donde las más de 600 parcelas están rodeadas de 200.000 metros cuadrados de espacio natural, en lo que algún día fue el cazadero real de la Casa de Trastámara. Muchos siglos después, en los años de 1970, se alzaría la urbanización del mediocentro.
La atraviesa el arroyo de los Palacios, con una musicalidad por el flujo del agua que solo refuerza la calma y tranquilidad por la cual llegan sus inquilinos, sin renunciar a la vida capitalina, ya que muy cerca hay varias opciones de autobuses. Sin embargo, los propietarios allí difícilmente optan por ello, y es que es apenas media hora en el coche.
Pero muchas veces tampoco les hace falta hacer el recorrido, porque la urbanización también tiene club privado, centros médicos, comercios y establecimientos, oficina de correo postal, supermercados, bares y restaurantes. Así, entre vigilancia perimetral permanente y una calidad de vida que no tiene nada que envidiarle a La Moraleja ni a La Finca, disfruta de la discreción que estos recintos similares perdieron hace ya varios años al ser refugio de otros grandes jugadores.
De Villanueva de la Cañada a Manchester
Aunque ahora el ganador del Balón de Oro en 2024 reside en Manchester, se acostumbró a la privacidad que disfrutaba en urbanización privada Villafranca del Castillo, de 73 hectáreas en total y parcelas mínimas de 1.500 metros cuadrados. Quizá por ello, a día de hoy el reconocido futbolista reniega de tener redes sociales y añora volver a residir en Madrid.
Esta urbanización está en un municipio bastante pequeño, de aproximadamente 24.000 habitantes, colindante al norte con Valdemorillo y Villaviciosa del Pardillo, al este con Majadahonda, Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón, al sur con Brunete y al oeste con Quijorna. Los municipios vecinos ya son localidades con una buena economía, pero la urbanización en la que se crio Hernández es una de las más lujosas de la zona, incluso, de la Comunidad.
De los monumentos históricos que tiene el municipio, destaca el castillo de Aulencia (o de Villafranca), al ser de origen musulmán. Data del siglo XIV, ubicado sobre el cerro Horcajo, cerca de la desembocadura del río Aulencia en el Guadarrama, por lo que se encuentra en uno de los parajes de mayor valor ecológico del parque regional de este último río. Muy cerca está el Centro Europeo de Astronomía Espacial, perteneciente a la Agencia Espacial Europea.
De hecho, en este castillo y sus alrededores se rodaron varias escenas de la serie 'Curro Jiménez'. Además, en el municipio se grabaron algunas escenas de 'Los protegidos' y la urbanización ficticia, escenario de 'Valle Perdido', también fue rodada allí. Se le suman varios anuncios y videoclips musicales que se decantan por usar sus casas blancas y de madera como telón de fondo.
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