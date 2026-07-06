Leganés ofrece un servicio de 'catering' a domicilio para personas mayores dependientes

El Ayuntamiento de Leganés, a través de la Fundación Juan Muñoz y la Concejalía de Servicios Sociales, ha puesto en marcha un servicio de 'catering' a domicilio para garantizar una alimentación saludable y personalizada a 50 personas mayores dependientes que viven solas en el municipio.

El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida, la autonomía y la seguridad de estas personas, favoreciendo que puedan seguir residiendo en su propio domicilio y cubriendo adecuadamente sus necesidades nutricionales, al tiempo que se evitan los riesgos que puede suponer cocinar para muchos de ellos, recoge el Consistorio en un comunicado.

La iniciativa va dirigida a mayores de 65 años, en situación de dependencia, con bajos ingresos y residentes en Leganés. Se estructura en tres fases: valoración individualizada, intervención personalizada y evaluación continua. En primer lugar, los técnicos de Servicios Sociales valoran los casos susceptibles de beneficiarse del programa; posteriormente, se formula una propuesta a la Fundación Juan Muñoz, que se encarga de informar a los beneficiarios y poner en marcha el servicio. La Fundación realiza además el seguimiento y la evaluación continua, con devolución, en su caso, al trabajador social de referencia.

El concejal de Servicios Sociales, Jesús Rodríguez, ha subrayado que siguen "mejorando la calidad de vida de los mayores de Leganés, con la intención de que permanezcan, si así lo desean, el máximo tiempo posible en sus casas". "A servicios habituales de la Delegación, como el Apoyo en Domicilio o la Teleasistencia, ahora le sumamos esta iniciativa, en estrecha colaboración con la Fundación Juan Muñoz, que beneficia la atención en aquellas personas dependientes con bajos recursos", ha añadido. Rodríguez ha remarcado asimismo la "estrecha colaboración" de la Delegación con diferentes entidades sociales y ha recordado que, además de este proyecto, se han subvencionado "iniciativas en beneficio de las personas con menos recursos y de aquellas familias que atraviesan por una situación de vulnerabilidad".

El proyecto ofrece menús diarios completos, de lunes a viernes, elaborados por profesionales de la nutrición; dietas adaptadas a patologías y necesidades individuales; la reducción de riesgos domésticos al evitar que los mayores tengan que cocinar; y el préstamo de un microondas en caso de que el beneficiario no disponga de este electrodoméstico. Los usuarios realizarán una aportación económica mínima destinada a apoyar el desarrollo y la continuidad del servicio, que varía en función de los ingresos mensuales: quienes perciben menos de 600 euros abonarán un euro por menú; los que tienen entre 601 y 999 euros, dos euros; entre 1.000 y 1.299 euros, tres euros; y las personas con ingresos superiores a 1.300 euros, 5,45 euros por menú.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Leganés desarrolla este proyecto de la mano de la Fundación Juan Muñoz, una entidad emblemática del municipio por su experiencia en programas y actividades dirigidas a las personas mayores. "Su vocación asistencial y su trayectoria en este ámbito permitirán gestionar el servicio de alimentación diaria, adaptado a las necesidades nutricionales de los usuarios, de forma ágil y eficaz", ha rematado.