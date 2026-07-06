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INCENDIO EN MADRID

La gran humareda en la Universidad Complutense queda en un susto: extinguido el incendio sin heridos

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han sofocado el fuego originado en un cuarto de instalaciones de climatización

Una gran humareda en la Complutense dispara las alertas en redes: &quot;Arde la facultad de Derecho&quot;.

Una gran humareda en la Complutense dispara las alertas en redes: "Arde la facultad de Derecho". / EPE

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Paula Correa

Madrid

Una gran humareda en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid ha generado este jueves numerosas alertas en redes sociales, donde varios usuarios han difundido imágenes y mensajes en los que aseguran que "arde la facultad de Derecho".

Una hora más tarde el equipo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha extinguido el incendio declarado en la tarde de este lunes en la azotea de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.

Según ha informado Emergencias Madrid, el fuego se ha originado en un cuarto de instalaciones de climatización situado en la cubierta del edificio. El incendio ha quedado extinguido y no se han registrado heridos, de acuerdo con la información facilitada por Emergencias Madrid.

Durante la intervención, efectivos de Samur-Protección Civil han permanecido en preventivo, mientras que la Policía Municipal de Madrid ha cortado un tramo de la avenida Complutense para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y garantizar la seguridad en la zona.

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El suceso se produce después de varios incendios registrados en las últimas horas en la Comunidad de Madrid. Este domingo, ocho dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid trabajaron en la extinción de un incendio declarado en el exterior de una nave de reciclaje en Loeches. Además, otro incendio en una nave industrial de Leganés movilizó a 15 dotaciones de bomberos para evitar la propagación de las llamas a edificios colindantes.

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