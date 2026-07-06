La empresa madrileña se reivindica como agente generador de progreso por encima de administraciones, partidos y sindicatos

La empresa madrileña saca pecho. La Confederación Empresarial de Madrid CEIM-CEOE ha hecho hoy públicos los resultados de un estudio según el cual las compañías de la región son percibidas como el principal agente generador de progreso, por encima de las administraciones, los sindicatos y los partidos políticos.

Según el informe Aportación e Imagen de la Empresa Madrileña, elaborado para la patronal madrileña por Sigma Dos, a la pregunta "¿Cuál es su nivel de confianza en los siguientes agentes como generadores de progreso económico y social en la Comunidad de Madrid?", los encuestados asignan una puntuación de 6,9 sobre 10 a las empresas. Las siguen el Gobierno autonómico (5,2), el Gobierno central (4,5), los sindicatos (4,2), y los partidos políticos (3,8).

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El estudio también revela que hasta un 89% de los madrileños considera que la opinión pública tiene una imagen buena (65,6%) o muy buena (21,1%) de las compañías madrileñas, frente al 11,7% que juzgan esa percepción como mala y el 1,6% como muy mala.