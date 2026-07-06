El Día del Pollo Frito se celebra en Madrid entre 'tenders' marinados, alitas con salsa XXL y hamburguesas 2x1

Crujiente por fuera, jugoso por dentro y con cada vez más culto alrededor. El pollo frito vive uno de sus grandes momentos y el Día Internacional del Pollo Frito, que se celebra cada 6 de julio, se convierte en la excusa perfecta para recorrer Madrid a bocados. Lo que durante años fue una opción rápida y casi de paso se ha transformado en una categoría con identidad propia, donde importan el marinado, el empanado, las salsas y hasta la forma de comerlo.

En ese contexto acaba de aterrizar en Madrid YOPO, una marca nacida en Perú que convierte los tenders en el centro absoluto de su propuesta. Su apuesta se aleja del fast food más convencional y se concentra en el producto: solomillos de pollo fresco, marinados entre 24 y 48 horas y empanados al momento para buscar ese equilibrio entre jugosidad y crujiente que marca la diferencia en un buen pollo frito.

La carta de YOPO gira en torno a ese producto principal, pero lo acompaña con salsas elaboradas a diario, guacamole natural, wraps tostados XXL de aproximadamente 500 gramos y ensaladas. La idea es sencilla, pero cada vez más buscada por el consumidor urbano: pollo frito especializado, pensado tanto para comer en el momento como para delivery, pero con una elaboración más cuidada que la de una opción rápida al uso.

Aterriza en Madrid YOPO, una marca nacida en Perú que convierte los tenders en el centro absoluto de su propuesta. / Cedida

Wings, burgers y una fan zone del pollo frito

Otro de los nombres que aprovecha la fecha es Wingstop, que ha construido buena parte de su identidad alrededor de las wings y de lo que la marca define como su "flavor adictivo". En su caso, el pollo frito se entiende como un producto ligado al sabor, las salsas y el momento compartido. Para los más fieles, la cadena incorpora además su Ranch XXL de 500 ml, un formato pensado para quienes no conciben un pedido de pollo sin una buena dosis de su salsa más icónica.

Pollo frito de Wingstop. / Cedida

La celebración también tendrá formato de promoción en Roost Chicken, que este 6 de julio convertirá sus restaurantes en una auténtica Fan Zone del Pollo Frito con un 2x1 en algunas de sus hamburguesas más reconocibles. La oferta será válida exclusivamente en sala, tanto en comidas como en cenas, y permitirá probar burgers como la Slaw, la Parmayo y la Roost Honey.

Roost Chicken. / Cedida

Esta última es el lanzamiento de edición limitada de la marca y se inspira en la tendencia de la hot honey. Está elaborada con pollo frito bañado en salsa Roost Honey, pepinillos, salsa ranch, tiras de lechuga y pan brioche, y seguirá disponible durante todo el mes para quienes no lleguen a tiempo a la promoción del día 6. "El Día Internacional del Pollo Frito es una de las fechas más especiales para nosotros porque representa exactamente lo que somos. Roost Chicken es una marca construida alrededor del pollo frito y queríamos celebrar este día convirtiendo nuestros restaurantes en una auténtica Fan Zone para todos los que comparten esa pasión con nosotros", señalan desde la compañía.

Desde su primera apertura en 2020, Roost Chicken se ha consolidado como la primera cadena de hamburguesas de pollo frito de España. Con seis restaurantes en Madrid, la marca basa su propuesta en un pollo marinado durante 12 horas en una mezcla secreta de más de ocho especias y un rebozado casero pensado para lograr una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro.

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Su carta reúne más de diez hamburguesas en pan brioche y salsas elaboradas diariamente, entre ellas ranch, búfalo, mayostar y la salsa Roost. Una prueba más de que el pollo frito ha dejado de ser solo un recurso de comida rápida para convertirse en un pequeño fenómeno gastronómico con fans, rituales y direcciones propias en Madrid.